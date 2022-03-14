傳奇四分衛布雷迪復出 披海盜球衣重回NFL[影]

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NFL傳奇四分衛布雷迪13日表示，他已打消退休念頭，下一季將披海盜球衣重回球場。（圖取自twitter.com/NFL）

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（中央社邁阿密13日綜合外電報導）7次率隊奪下NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪今天表示，他已打消退休念頭，下一季將披海盜球衣重回球場。

布雷迪（Tom Brady）在職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者待了20個球季、6度率愛國者贏得超級盃，2020年轉到坦帕灣海盜，就率隊在超級盃贏得勝利。

影片來源：Tampa Bay Buccaneers

而海盜1月於季後賽不敵洛杉磯公羊後，布雷迪也在上個月宣布退休。

然而，將於8月滿45歲的明星四分衛布雷迪表示，他希望至少還能再有一次爭奪冠軍的機會。

布雷迪在社群媒體發文說：「過去兩個月來，我發現自己應該待的地方仍是球場，而不是看台。那個時刻終將到來，但不是現在。」

「我熱愛我的隊友，也深愛支持著我的家庭，沒有他們的話，這一切都不可能實現，我將回到海盜，繼續我生涯第23個球季。」

「我們還有未完成的志業。」

海盜在推特（Twitter）發布一段布雷迪的影片，寫著「他回來了」。

被譽為NFL史上最佳球員的布雷迪發現，與海盜再拚一座冠軍的渴望，是他當前最關注的事情。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110314