更多編輯台推薦新聞：
圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新桃電廠火警竄黑煙 18消防車灌救
首頁 / 運動

傳奇四分衛布雷迪復出 披海盜球衣重回NFL[影]

2022/3/14 10:10（3/14 10:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NFL傳奇四分衛布雷迪13日表示，他已打消退休念頭，下一季將披海盜球衣重回球場。（圖取自twitter.com/NFL）
NFL傳奇四分衛布雷迪13日表示，他已打消退休念頭，下一季將披海盜球衣重回球場。（圖取自twitter.com/NFL）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社邁阿密13日綜合外電報導）7次率隊奪下NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪今天表示，他已打消退休念頭，下一季將披海盜球衣重回球場。

布雷迪（Tom Brady）在職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者待了20個球季、6度率愛國者贏得超級盃，2020年轉到坦帕灣海盜，就率隊在超級盃贏得勝利。

影片來源：Tampa Bay Buccaneers

而海盜1月於季後賽不敵洛杉磯公羊後，布雷迪也在上個月宣布退休。

然而，將於8月滿45歲的明星四分衛布雷迪表示，他希望至少還能再有一次爭奪冠軍的機會。

布雷迪在社群媒體發文說：「過去兩個月來，我發現自己應該待的地方仍是球場，而不是看台。那個時刻終將到來，但不是現在。」

「我熱愛我的隊友，也深愛支持著我的家庭，沒有他們的話，這一切都不可能實現，我將回到海盜，繼續我生涯第23個球季。」

「我們還有未完成的志業。」

海盜在推特（Twitter）發布一段布雷迪的影片，寫著「他回來了」。

被譽為NFL史上最佳球員的布雷迪發現，與海盜再拚一座冠軍的渴望，是他當前最關注的事情。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110314

延伸閱讀
超級盃轉隊首年率海盜奪冠 布雷迪：我們會再回來四分衛世代對決勝出 布雷迪5獲超級盃MVP海盜客場力克包裝工 布雷迪生涯10度闖進超級盃[影]NFL公羊擊敗孟加拉虎 睽違23年再度贏得超級盃[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族