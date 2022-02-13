威尼斯嘉年華熱鬧登場 數千民眾狂歡揮別2年疫情

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（中央社威尼斯12日綜合外電報導）威尼斯嘉年華（Venice Carnival）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響兩年後，今天重新登場，吸引數千民眾狂歡，顯示日子緩步回歸正常。

路透社報導，威尼斯嘉年華向來吸引全球遊客共襄盛舉，義大利2020年2月出現首起COVID-19確診後打斷當年的活動，隔年也因政府忙於控制疫情而取消。

威尼斯居民史卡利塞（Cristian Scalise）說：「這是象徵希望的嘉年華。COVID正逐步結束，我們希望回到往常的日子。」

義大利近幾星期的新增確診和住院率都在下滑，政府也在這週終結絕大部分室外佩戴口罩的規定。

然而，有關當局決定，為避免群聚，例如遊行等的部分嘉年華活動仍舊無法舉行。

民眾戴巴托（Barbara del Prato）與全家人從北部城市帕瑪（Parma）來到威尼斯。為嘉年華精心打扮的她說：「我來這裡是因為我太想念嘉年華了，也是因為我們已經整整兩年沒法好好慶祝了。」

安莎通訊社（ANSA）引述威尼斯警方的說法指出，有約5萬人現身水都參加慶典。

威尼斯嘉年華始於好幾個世紀之前，意在復活節（Easter）主日前40天的禁食、自省大齋期（Lent）之前狂歡一番。威尼斯嘉年華傳統裝扮通常包括面具，這個面具跟疫情時代防病毒口罩不同，是為了掩飾身分、盡情跑趴而戴。

威尼斯嘉年華今年主題是「向未來致意」（Remember the Future），今天街頭上盛裝打扮的人並不多，氣氛也沒有往年熱鬧，但接下來幾天預計將會改觀。

威尼斯居民米蘭諾（Ketty Milano）說：「沒有一如預期看到（威尼斯嘉年華）面具，真的很令人遺憾，但這總算是一個新的開始。」

今年威尼斯嘉年華預計至3月1日落幕。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110213