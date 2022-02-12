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期限內沒打疫苗 紐約3千公務員恐丟飯碗

2022/2/12 18:49
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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國紐約市公職人員必須在11日以前施打至少一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，否則將失去工作，估計約有3000名市府機構員工受到影響，約占公務員總數的1%。

法新社報導，紐約市前市長白思豪（Bill de Blasio）去年下令，所有市府員工，包括警察、消防員和教師等都必須至少接種一劑疫苗。

今年1月新上任的市長亞當斯（Eric Adams）維持這項決定。他昨天表示：「我們沒有解僱他們，是他們離職。責任很明確，我們已經說過了：如果你要這份工作，就得打疫苗；如果你不遵照規定，是你自己做出的決定。」

和口罩強制令一樣，疫苗強制令在美國同樣是個爭議性的政治議題，共和黨籍的德州州長甚至下令不得實施強制令。

數百名反對紐約疫苗強制令的勞工，預計11日在曼哈頓市政廳展開遊行。

根據市府數據，紐約市約有95%公務員至少施打一劑COVID-19疫苗，這3000人只占37萬名公務員的不到1%。另有數千人尚未接種疫苗，但已申請醫療或宗教豁免以免丟掉飯碗。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110212

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紐約市率先推疫苗護照 不打疫苗很多地方去不了
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