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新北設計師確診感染源待釐清 曾回高雄過年
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新北設計師確診感染源待釐清 曾回高雄過年

2022/2/13 14:27（2/13 14:43 更新）
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國內13日新增12例COVID-19本土個案，其中一名為感染源待釐清的個案，是居住新北市的設計師。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國內13日新增12例COVID-19本土個案，其中一名為感染源待釐清的個案，是居住新北市的設計師。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北13日電）國內今天新增12例COVID-19本土個案，其中一名為感染源待釐清的個案，是居住新北市的設計師，平時須赴各地監工，據初步疫調，個案在農曆過年期間曾有高雄活動史。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布國內新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為12例本土個案及40例境外移入（15例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

新增本土個案為5例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，其中案19665是一名新增的感染源不明病例，居住地為新北市，這名個案為設計師，平常會自行騎車或搭乘捷運監工。

莊人祥說，這名設計師個案是在2月12日開始出現喉嚨痛症狀，就醫安排採檢確診，根據初步疫調發現，個案在1月30日至2月5日回到高雄過年，2月5日後才回到台北，感染源仍待進一步調查釐清。（編輯：管中維）1110213

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