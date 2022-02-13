汐止手搖飲確診員工定序出爐 序列同雙北房仲案

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北13日電）中央流行疫情指揮中心今天說明，日前公布的新北汐止手搖飲確診員工，基因定序結果已出爐，序列與雙北房仲群聚相同，手搖飲店面客人來自各地，感染源疫調持續進行。

指揮中心2月10日公布，新北市汐止區出現一名手搖飲店員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這一名個案在2月3日起有相關症狀，9日就醫安排採檢確診，Ct值為21，衛生單位積極調查感染源頭。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，據最新基因定序結果發現，汐止手搖飲確診員工（案19492）序列與雙北房仲案、圓山飯店員工確診家人等傳播鏈相同。

羅一鈞說，由於汐止手搖飲確診員工定序與桃機群聚或高雄港群聚不相同，已可初步認定這一名個案屬於雙北傳染鏈延伸。當初房仲案相關足跡包含汐止，個案活動範圍有台北東區、南港區，確實有地緣性。

羅一鈞表示，手搖飲店面客人來自各地，還需要持續進行相關疫調。另外，近期出現的各地家庭群聚及新北市設計師等不明感染源案件仍待基因定序出爐，以利釐清感染源。（編輯：管中維）1110213