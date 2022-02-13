2/13本土增12例、境外40例 7人與高雄砂石場群聚有關

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國內13日新增12例本土病例，其中7人與高雄砂石場群聚有關。圖為民眾戴著口罩在北投復興公園泡腳池泡腳度過假日。中央社記者徐肇昌攝 111年2月13日

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北13日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，分別為12例本土個案，其中7人與高雄砂石場群聚有關；境外移入增40例，無死亡個案。（編輯：張雅淨）1110213

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增52例COVID-19確定病例，分別為12例本土個案及40例境外移入（15例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為18例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別美國（9例）、菲律賓（4例）、澳大利亞（3例）、烏克蘭及日本（各2例）、義大利、柬埔寨、瑞典、芬蘭、波蘭、加拿大、南非、新加坡、蒙古、西班牙、寮國、韓國及墨西哥（各1例）移入；另7例調查中。入境日介於今（2022）年1月12日至2月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,968,058例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,947,691例排除），其中19,567例確診，分別為4,194例境外移入，15,319例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

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