COVID-19全球最新情報2/13

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（中央社台北13日電）日本重症患者增逾10倍，單日死亡病例接連逾百例；韓國藝人哈哈、2AM瑟雍確診，Running Man逾半班底染疫；香港疫情嚴峻，連3天確診病例近千甚至破千，專家估計病例爆發在3月達高峰。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，若全球約7成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期可能在今年就會結束。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間13日上午7時，全球至少580萬7665人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億974萬9157人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心12日宣布，新增11例COVID-19本土病例，其中7例與高雄市砂石場相關，另新增49例境外移入病例，無死亡個案。

截至目前台灣累計1萬9515例確診，分別為4154例境外移入，1萬5307例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

累計851例死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。

美國研究顯示，打完第3劑BNT、莫德納疫苗後4個月，保護力將下降，風險族群恐得打第4劑。指揮中心指揮官陳時中表示，台灣目前暫無此急迫性。

專家指出，台灣資料顯示染Omicron無症狀比例為46%，只要有一個無源頭本土病例就等同有另一無症狀感染者在社區，台防疫政策此時不宜持續定調為清零，恐事倍功半。

● 中國

中國官方12日通報，新增40例2019冠狀病毒疾病本土確診，分別是廣西百色30例、遼寧葫蘆島市10例。

截至11日24時，中國現有確診病例1436例，累計治癒出院10萬791例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬6863例。

中國國家藥監局11日附條件批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產的口服藥，這是首個獲中國批准的外國COVID-19藥物。

因應嚴峻疫情，香港政府爭取北京支援抗疫，建議加派大量檢測人員和借調流動檢測車赴港，應付龐大檢測量。

● 香港

香港12日新增確診1514例，再創疫情以來新高，迄今已有42間安老院爆發疫情，院內許多老人未打疫苗，另新增3名死亡病例，其中包括一名年僅4歲的男童。

香港一名4歲男童11日凌晨被發現嘔吐後昏迷，經送醫搶救後不治。男童對COVID-19呈陽性反應，Ct值僅20，病毒含量高。他是香港爆發疫情以來首名染疫死亡的兒童，也是年紀最小的離世患者。

香港疫情嚴峻，連3天確診病例數近千人甚至破千人。政府專家顧問表示，許多確診病例感染源不明，推估疫情病例爆發恐在3月達高峰；封城是最後手段。

● 日本

日本境內疫情尚未趨緩，跟一個月前相比，全境重症患者數一個月來成長逾10倍，且單日新增死亡病例已連續幾天逾百例。

日本政府原則上暫停外籍人士新申請入境的邊境管制措施，到本月底期限屆滿後可能不再延長，日本首相岸田文雄12日公開表示，希望朝放寬限制進行檢討。

根據日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境截至12日晚間23時59分止，共新增6萬8470例確診病例及145例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等，至今累計病例數384萬9549例，包括2萬250例死亡病例。

● 韓國

韓國藝人哈哈、2AM成員瑟雍12日證實感染COVID-19，暫停所有行程。包括哈哈在內，人氣綜藝節目Running Man7人班底中已有4人確診。

韓國演藝圈疫情擴大，多個團體都傳出確診消息。韓國男團SEVENTEEN成員圓佑確診感染COVID-19，與唯一接觸過的成員HOSHI暫時宣布中斷行程。

韓國單日確診人數12日新增5萬4941例，連續3天新增超過5萬例，且再次刷新單日紀錄；居家治療人數面臨20萬大關。

● 泰國

泰國政府原訂今年4月開始對入境旅客加收300泰銖（約新台幣255元）的入境費，不過由於仍需要更多的準備時間，收取入境費的時間點可能將再往後延2個月。

泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因疫情而暫緩。

泰國12日通報過去24小時新增1萬6330例確診，今年元旦以來累計35萬4010例確診。此外，12日新增25人病故。

即便單日確診破萬，泰國政府2019冠狀病毒疾病疫情管制中心（Centre for COVID-19 Situation Administration）並未調整境內防疫地圖，意味著44省列屬COVID-19橘區，24省是受高度監督的黃區，8省為旅遊試辦的綠區。

● 新加坡

科技創造無限可能，全球興起「替代食物」風潮，尤其9成以上的食物來源仰賴進口也不例外，疫情期間更凸顯糧食安全的重要，一家培植海鮮新創業者接受中央社記者視訊專訪時透露，順利的話，2023年左右，在當地高檔餐廳就能吃到人造蝦做成的佳餚。

新加坡12日通報新增1萬505例確診，其中1萬325為本土，180例為境外移入。新加坡同時新增8例死亡，為兩個多月以來單日新高，自疫情爆發以來累計893人病故。

● 印度

路透社報導，由美、日、澳與印度組成的「四方安全對話」（Quad）發表聲明說，由印度本土藥廠Biological E生產的疫苗，首批將在今年上半年推出。

聲明沒有確切說明疫苗的數量，也沒有說明疫苗將配送至那些國家。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

路透社報導，不滿COVID-19防疫措施與疫苗強制令的抗議群眾，12日連續第5天聚集在首都威靈頓的國會四周。警方已經架設新路障，確保群眾和平示威。

警方11日沒有逮捕任何人，10日則在強制驅離數百名示威者時逮捕了120多人。

紐西蘭11日通報破紀錄的454起社區病例。紐西蘭人口500萬，自疫情爆發以來累計確診約1.9萬，死亡病例僅53，且符合疫苗資格的民眾94%已完成接種。

● 澳洲

路透社報導，澳洲同樣有民眾連續多天抗議COVID疫苗令和防疫措施，約萬名示威者聚集坎培拉一場慈善書展的場地，迫使書展取消、主要街道交通大打結。

澳洲本月底即將開放國界讓遊客入境。境內16歲以上民眾94%已完整接種疫苗，但在Omicron變異株肆虐下，感染率仍居高不下，12日有超過2萬人確診和至少65死。

※ 歐洲

● 挪威

路透社報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）表示，由於COVID高感染率不太可能危及醫療量能，挪威所有還在執行的防疫措施將幾乎全數取消。

挪威人不再需要保持1公尺的社交距離，人多之處也不用佩戴口罩；染疫者不再需要隔離，而是依建議居家4天。

入境旅客不用再事先登記，也不需要出示採檢陰性證明。

● 德國

路透社報導，德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）12日通報，新增20萬9789確診病例，新增198個死亡病例，累計確診總數達到1221萬9501例，累計死亡病例達到11萬9877例。

● 俄羅斯

路透社報導，俄羅斯12日通報過去24小時新增20萬3766個確診病例，略低於前一天的20萬3949例。

● 比利時

法新社報導，比利時總理德克魯（Alexander De Croo）11日表示，比利時將恢復夜店營業，並允許酒吧在午夜後繼續營業，不過仍將繼續執行疫苗認證等若干防疫措施。

● 冰島

法新社報導，冰島11日宣布，將在週末解除若干防疫管制，包括人數上限與餐廳營業時間等，並將於兩週後也就是月底解除所有的防疫管制。

● 英國

英國12日通報境內新增4萬6025人確診感染COVID-19，另新增167人於確診28天內病故。繼在今年年初爆發一波Omicron變異株肆虐疫情後，英國境內新增確診及染疫不治病例持續下降。

路透社報導，過去7天新增確診病例，較前一週減少30.1%；染疫病故則較前一週下滑26.2%。

● 義大利

義大利衛生部表示，境內12日通報新增6萬2231人確診感染COVID-19，較前一天的6萬7152人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡269例，也較前一天的334死減少。

自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計15萬824人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第8高。截至目前境內累計通報確診1210萬例。

染疫住院病患（不包括加護病房收治的重症患者）12日減至1萬6310人，前一天為1萬6824人。

加護病房收治的重症患者12日新增68人，前一天為新增100人，收治病患總數減至1223人，前一天則為1265人。

※ 美洲

● 加拿大

加拿大卡車司機為抗議政府的COVID-19疫苗強制接種令，堵住美加之間貿易要道已4天之久。一名法官11日下令驅離，總理杜魯道（Justin Trudeau）也向美國總統拜登（Joe Biden）承諾會迅速終結這場危機。

於此同時，加拿大安大略省宣布緊急狀態，省長福特（Doug Ford）矢言盡一切所能結束混亂狀況。

● 美國

美國紐約市公職人員必須在11日以前施打至少一劑疫苗，否則將失去工作，估計約有3000名市府機構員工受到影響，約占公務員總數的1%。

美國食品暨藥物管理局（FDA）認為，讓6個月到4歲幼兒接種輝瑞大藥廠和德國生技公司BioNTech的COVID-19疫苗仍需更多數據，因此將推遲至少2個月才會做出決定。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）一項新研究顯示，輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗加強針施打後4個月，保護力會大幅下降。專家表示，長輩和免疫力低下族群可能得再打第4劑。

● 巴西

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）訂於下週對俄羅斯進行正式訪問，克里姆林宮要求波索納洛和隨行人員在接近俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）之前，必須接受5次的PCR核酸檢測。

波索納洛已經多次發表聲明說自己無意接種COVID-19疫苗，而據俄羅斯政府稱，蒲亭已經接種COVID-19疫苗。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1110213