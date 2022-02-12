2/12本土增11確診砂石場相關7例 境外移入49例

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（中央社記者張茗喧台北12日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增11例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中7例與高雄市砂石場相關，另新增49例境外移入病例，無死亡個案。（編輯：李明宗）1110212

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增60例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及49例境外移入（23例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別美國（9例）、加拿大（8例）、阿拉伯聯合大公國及英國（各2例）、香港、哈薩克、荷蘭、吉爾吉斯、德國、印尼、瑞士、緬甸、中國及立陶宛（各1例）移入；另18例調查中。入境日介於今（2022）年1月21日至2月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,944,952例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,924,922例排除），其中19,515例確診，分別為4,154例境外移入，15,307例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）