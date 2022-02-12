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疫情17/300

韓國確診連3天破5萬例 再創單日新高

2022/2/12 10:28（2/12 10:45 更新）
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韓國單日確診連續3天新增超過5萬例。圖為12日首爾民眾排隊接受篩檢。（韓聯社）
韓國單日確診連續3天新增超過5萬例。圖為12日首爾民眾排隊接受篩檢。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國單日確診人數新增5萬4941例，連續3天新增超過5萬例，且再次刷新單日紀錄；居家治療人數面臨20萬大關。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增5萬4941例確診，累計129萬4205例。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron疫情傳播快速，確診人數增勢預期至少維持至2月底或3月初，防疫當局先前預估月底單日確診數可能增至13萬至17萬例。韓國國家數理科學研究所的模型則推算下月底單日確診可能飆升至36萬例。

新增案例包括5萬4828例社區感染，113例境外感染移入。首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區社區感染共增加3萬4200例，占62.4%。非首都圈社區感染案例共有2萬628例，以釜山、大邱、忠清南道為最大宗。

採取居家治療的輕症及無症狀患者隨疫情擴大快速增加，今天凌晨零時增至19萬9261例，較前一天增加2萬多例，約半數位於首都圈。

據防疫當局統計，近期增加的確診者中僅1成需入院治療，9成採居家治療，其中15%為60歲以上等高風險族群。

重症及病歿人數增加速度則相對較緩，截至凌晨零時，重症人數為275例，較前一天增加4例。病歿人數增加33例，累計7045例，死亡率0.54%。（編輯：周永捷）1110212

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