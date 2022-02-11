韓國確診連2天破5萬例 政府擬限快篩組價格

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（中央社記者廖禹揚首爾11日電）韓國COVID-19單日確診新增5萬3926例，連續2天新增超過5萬例，居家治療人數增至17萬4177例，居家快篩需求提高，政府今天表示擬為快篩試劑組設定價格上限。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增5萬3926例確診，累計確診123萬9287例。

為降低醫療人力負擔，目前僅無條件開放60歲以上族群接受PCR核酸檢測，其餘民眾前往醫院及採檢所只能先進行抗體快篩，或在家使用居家快篩試劑組，出現陽性反應時才會進行PCR檢查。

國務總理金富謙今天在中央災難安全對策本部會議上表示，政府將確保穩定快篩組供應，並正在研擬是否規定快篩試劑組售價上限。

新增病例包括5萬3797例社區感染，129例境外感染移入。首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈的社區感染共增加3萬3193例，占61.7%。非首都圈社區感染共有2萬604例，以釜山、大邱、慶尚南道為最多。

截至凌晨零時，重症人數為271例，較前一天減少11例，病歿人數增加49例，累計7012例，死亡率0.57%。

採取居家治療的輕症及無症狀患者增至17萬7014例，約半數位於首都圈。（編輯：郭中翰）1110211