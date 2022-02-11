更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣去年國際商港貨物裝卸量寫新高 年增6.7%終結連2年衰退
首頁 / 國際

韓國確診連2天破5萬例 政府擬限快篩組價格

2022/2/11 10:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾11日電）韓國COVID-19單日確診新增5萬3926例，連續2天新增超過5萬例，居家治療人數增至17萬4177例，居家快篩需求提高，政府今天表示擬為快篩試劑組設定價格上限。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增5萬3926例確診，累計確診123萬9287例。

為降低醫療人力負擔，目前僅無條件開放60歲以上族群接受PCR核酸檢測，其餘民眾前往醫院及採檢所只能先進行抗體快篩，或在家使用居家快篩試劑組，出現陽性反應時才會進行PCR檢查。

國務總理金富謙今天在中央災難安全對策本部會議上表示，政府將確保穩定快篩組供應，並正在研擬是否規定快篩試劑組售價上限。

新增病例包括5萬3797例社區感染，129例境外感染移入。首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈的社區感染共增加3萬3193例，占61.7%。非首都圈社區感染共有2萬604例，以釜山、大邱、慶尚南道為最多。

截至凌晨零時，重症人數為271例，較前一天減少11例，病歿人數增加49例，累計7012例，死亡率0.57%。

採取居家治療的輕症及無症狀患者增至17萬7014例，約半數位於首都圈。（編輯：郭中翰）1110211

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族