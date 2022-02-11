2AM趙權、ENHYPEN善禹確診 韓國演藝圈疫情升溫

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國近期疫情升溫，不少歌手、演員都傳出確診消息，2AM趙權、ENHYPEN善禹所屬經紀公司今天都證實兩人確診消息，2AM時隔9年舉辦的演唱會也因此暫定延期。

2AM出道近14年，目前分屬不同經紀公司的4名成員原定在12至13日合體舉行演唱會，但趙權所屬經紀公司CUBE娛樂今天稍早公布趙權確診消息，表示將中斷所有行程、依防疫當局指示隔離休養。

經紀公司表示，趙權已完成3劑疫苗接種，為突破感染。演唱會主辦方表示將取消12及13日的演唱會活動，之後再重定演唱會日期。

與防彈少年團（BTS）同屬HYBE集團旗下經紀公司的ENHYPEN成員善禹稍早也證實確診，公司BELIFT LAB表示，善禹9日出現感冒症狀，醫院建議接受PCR檢查，結果為陽性。

善禹已接種兩劑疫苗，目前只有咳嗽、喉嚨痛等症狀，同樣將暫時中斷活動行程。

韓國單日確診人數已達到5萬多例，演藝圈也傳出許多確診消息，人氣綜藝節目Running Man班底之一的金鐘國昨天證實確診，同為固定班底的池錫辰、梁世燦今天也都接到確診通知。（編輯：周永捷）1110211