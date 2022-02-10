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疫情9/300

Running Man金鐘國確診 池錫辰快篩陽性等PCR結果

2022/2/10 16:24（2/10 16:47 更新）
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南韓藝人金鐘國（圖）10日確診COVID-19。（圖取自instagram.com/kjk76）
南韓藝人金鐘國（圖）10日確診COVID-19。（圖取自instagram.com/kjk76）
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國疫情持續升溫，藝人金鐘國今天也傳出確診消息，Running Man等節目拍攝行程都暫先中斷，同為節目班底的池錫辰使用居家檢測組採檢出現陽性反應，目前正在等待PCR檢查結果出爐。

金鐘國所屬經紀公司表示，金鐘國9日出現輕微感冒症狀，為防萬一先使用居家採檢組檢測，出現陽性反應後接受PCR檢查，今天收到確診通知。

公司表示，金鐘國已完成兩劑疫苗接種，健康狀態沒有太大問題，目前暫時中斷所有行程，依照防疫當局指示採取必要措施。

金鐘國目前固定參與的綜藝節目包括Running Man、我家的熊孩子、看見你的聲音9等，Running Man及我家的熊孩子製作組表示，金鐘國確診前後並未進行拍攝，因此不會影響後續拍攝。

不過，韓媒edaily報導，與金鐘國同為Running Man固定班底的藝人池錫辰所屬公司相關人士表示，池錫辰獲知金鐘國確診後就立即使用居家檢測組採檢，前兩次結果為陰性，第三次出現陽性反應，已接受PCR檢查，結果預計在明天上午出爐。

韓國目前僅開放60歲以上族群接受PCR檢查，其餘民眾必須在使用抗體檢測等快速篩檢結果為陽性時，才能接受PCR檢查。（編輯：黃自強）1110210

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