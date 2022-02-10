韓國疫情延燒 單日確診破5萬例創新高

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韓國單日COVID-19確診人數新增5萬4122例，連續創下新高紀錄。圖為民眾在首爾市政廳前檢測站排隊採檢。（中新社）

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（中央社記者廖禹揚首爾10日電）韓國單日2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數新增5萬4122例，連續創下新高紀錄，居家治療人數也增至17萬4177例。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增5萬4122例確診，首次突破5萬例，累計118萬5361例。

傳染力較強的Omicron病毒在韓國快速擴散，單日確診人數幾乎以每週2倍的速度持續刷新紀錄，這次新增案例數為一週前的2.4倍，與兩週前相較達3.7倍。

新增案例包括5萬4034例社區感染，88例境外感染移入。

首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區社區感染共增加3萬3601例，占62.2%。非首都圈社區感染案例共有2萬433例，以釜山、大邱、慶尚南道為最大宗。

截至凌晨零時，重症人數為282例，較前一天減少3例，病歿人數增加20例，累計6963例，死亡率0.59%。

採取居家治療的輕症及無症狀患者增至17萬4177例，6成以上位於首都圈；為減輕管理人力負擔，當局決定今天起僅對60歲以上，以及50歲以上慢性疾病患者進行定時問診。（編輯：高照芬）1110210