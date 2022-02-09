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疫情10/300

李秉憲確診停拍新戲 曾打3劑疫苗

2022/2/9 14:07（2/9 14:31 更新）
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韓聯社報導，經紀公司BH娛樂9日表示，旗下演員李秉憲7日確診COVID-19。（圖取自instagram.com/byunghun0712）
韓聯社報導，經紀公司BH娛樂9日表示，旗下演員李秉憲7日確診COVID-19。（圖取自instagram.com/byunghun0712）
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（中央社台北9日電）韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒進演藝圈，韓聯社報導，經紀公司BH娛樂9日表示，旗下演員李秉憲7日確診染疫，他擔綱主演的tvN電視台新劇「我們的藍調」暫停拍攝。

韓聯社報導，BH娛樂9日表示，李秉憲 已完成接種第三劑COVID-19疫苗，但近期因身體不適接受病毒檢測並確診，目前尚無特別症狀。「我們的藍調」劇組人員均接受病毒檢測，結果均呈陰性。

「我們的藍調」由李秉憲 、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正花等出演，講述各人物的酸甜苦辣與離合悲歡，預計年內開播。

此外，李秉憲確診消息傳出後，「憲嫂」李珉廷的經紀公司「MSTeam娛樂」表示，李珉廷因為是密切接觸者被匡列篩檢，最近收到陽性確診通知，目前居家隔離中。

韓國近期疫情持續擴散，單日確診人數已連續多日維持在3萬例以上，中央防疫對策本部長鄭銀敬日前表示，韓國及海外多名專家預測，2月底單日確診人數可能達13萬至17萬例之多。（編輯：周永捷）1110209

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