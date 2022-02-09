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韓國單日確診近5萬例創新高 較前一天增1.3萬

2022/2/9 09:46（2/9 10:00 更新）
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韓國單日確診4萬9567例創新高，較前一天增加近1.3萬例。圖為首爾民眾接受採檢。（共同社）
韓國單日確診4萬9567例創新高，較前一天增加近1.3萬例。圖為首爾民眾接受採檢。（共同社）
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（中央社台北9日電）韓國單日確診人數創下4萬9567例新高紀錄，較前一天大幅增加近1.3萬例，距5萬大關僅一步之遙；居家治療人數也增至16.8萬例。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增4萬9567例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，累計113萬1248例，新增案例包括4萬9402例社區感染，165例境外感染移入。

首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區社區感染共增加2萬9183例，占近6成。非首都圈社區感染案例共有2萬219例，以釜山3034例為最大宗。

重症人數也開始回升，截至今天凌晨零時，重症人數為285例，較前一天增加17例。病歿人數增加21例，累計6943例，死亡率0.61%。

採取居家治療的輕症及無症狀患者持續快速增加，增至16萬8020例；不過居家治療管理機關已擴大至601處，可控人數增至18.3萬，尚在可負擔範圍內。（編輯：周永捷）1110209

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