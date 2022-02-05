濟州島鎖定年輕世代與療癒商機 扭轉觀光業困境

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濟州觀光公社挑選出11處旅客罕至的私門景點，多以幽靜的林道或瑜伽、水療等具有放鬆身心效果的活動為主。圖為濟州島西歸浦治癒之森。（濟州觀光公社提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年2月5日

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）受到COVID-19影響，海外旅行對一般人的難度大大提升，在韓國最有「出國感覺」的濟州島成為最熱門的國內景點之一，比起觀光式旅遊，兼具樂活與健康的療癒系旅遊成為熱門話題。

對各國觀光業而言，因疫情遲滯的國際交通無疑是斷絕產業的一大財源，不過，濟州觀光公社將此視做當地觀光轉型的一大機會，過去重心放在外國觀光客的產業策略，轉為瞄準國內年輕世代需求，希望打造更具永續性的觀光生態。

濟州觀光公社社長高銀淑接受媒體訪問時曾表示，出生於1980年代至2000年代的MZ世代將是消費市場主力，他們的旅遊習慣與以前喜歡在連假時一次用掉年假、安排長途旅遊的傾向不同，更偏好週末輕鬆的小旅行。

同時，在疫情下居家工作者增加，現代社會生活帶來的壓力又無法透過海外旅遊消解，也讓原就深受韓國人喜愛的露營、汽車露營等戶外活動更受歡迎，還有不少人選擇帶著電腦遠走地方，在大自然圍繞下遠端工作。

鎖定MZ世代及療癒等兩大關鍵字，濟州觀光公社去年選出11處旅客罕至的私門景點，多以幽靜的林道或瑜伽、水療等具有放鬆身心效果的活動為主，讓造訪濟州的旅客更方便選擇兼顧身心靈休憩的「健全（wellness）」行程。

濟州觀光公社相關人員向中央社記者表示，濟州島的自然資源相當難得，也面臨開發與生態保護的兩難問題，但發展觀光不一定等於要開發，而是要教育旅客如何在放鬆的同時維護環境；而藉由發掘主題式新景點，也有助地區產業均衡發展。

濟州觀光公社表示，這次被指定為wellness觀光地的11個景點，都是融合了濟州自然資源、文化及居民的療癒空間，希望提供更穩定優良品質的休憩服務。

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根據韓國觀光公社今年1月公布統計，2021年濟州地區的觀光消費金額較前年增加4.53%，來到8647億韓元（約新台幣218億元），為全國17個一級行政區中最大增幅；雖然還是比不上疫情前規模，但在多數地區續呈減勢的狀況下，表現算是相當亮眼。

以觀光客人數來看，2021年造訪濟州的旅遊人數在疫情下仍突破1200萬人次，來到1201.4萬人次，較前一年的1023.6萬人次增加17.4%，同樣呈現復甦跡象。（編輯：黃自強/韋樞）1110205