韓國新增病例創單日新高 防疫措施延長兩週

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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國今天通報新增2萬7443例確診COVID-19創單日新高，隨著變異株Omicron病例飆升，韓國今天將社交距離防疫措施延長兩週，包括餐廳最晚營業至晚上9時，私人聚會人數限制6人。

路透社報導，這些限制措施原定本月6日結束，但韓國總理金富謙（Kim Boo-kyum）表示，有必要延長實施，以減緩Omicron變異株疫情蔓延。韓國春節連假2日剛結束，外界擔憂染疫人數可能因此增加。

金富謙在電視轉播的政府防疫會議上表示：「疫情連日惡化，當務之急是減緩Omicron的擴散速度。」韓聯社報導，韓國政府決定將現行的保持社交距離措施延長2週到20日。

韓國過去兩週單日新增病例增加兩倍，但死亡和嚴重感染人數在這個高接種率的國家仍然相對低。

韓國疾病管理廳今天表示，韓國通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增2萬7443例創單日新高，累計93萬4656例確診；死亡病例新增24例，累計6836例病故。

韓國約5200萬人口中，近86%已完整接種COVID-19疫苗；53.8%打了追加劑。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110204