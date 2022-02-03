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疫情8/300

韓國疫情連日破2萬例新高 居家治療人數激增

2022/2/3 14:01（2/3 15:31 更新）
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韓國近期確診人數快速增加，無症狀及輕症的居家治療人數隨之激增。圖為正在進行電話問診的京畿道安城醫院護理人員。中央社記者廖禹揚京畿道安城市攝 111年2月3日
韓國近期確診人數快速增加，無症狀及輕症的居家治療人數隨之激增。圖為正在進行電話問診的京畿道安城醫院護理人員。中央社記者廖禹揚京畿道安城市攝 111年2月3日
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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國近期Omicron疫情快速擴散，單日確診數續創新高，已連續兩天突破2萬例，居家治療人數隨之激增，迫使當局決定將電話問診數調降至一天1到2次。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，韓國境內新增2萬2907例確診，較前一天增加2000多例，居家治療人數增加7716例至9萬7136人，逼近目前全國預估可管理上限的10.9萬人。

中央災難安全對策本部今天於例行記者會表示，今天起居家治療的高風險患者電話問診次數將從3次調整為2次，一般患者從2次降為1次，各負責機關管理人數預期可因此提升4到5成。

韓國防疫當局先前就預估居家治療人數可能在1月底達到11萬人，但考慮到單日確診人數增加速度較預期快，當局今天表示將就患者快速增加的狀況另外準備應對方案。

今天開始韓國各地共700多間呼吸系統疾病專門診所及社區醫院也將開始投入協助監控居家治療患者狀況，之後將逐步擴大，可望大幅減少既有負責機構的負擔。

PCR採檢從今天開始也不再無條件免費進行，除60歲以上高齡者等高風險族群外，一般民眾可在社區醫院或採檢站接受快速篩檢，出現陽性反應者才需進一步接受PCR檢查，預期將減緩衛生所及臨時採檢站的人力需求。

韓國至今累計確診90萬7214例，首都圈及非首都圈疫情都維持擴散態勢，首爾市2日社區感染人數首次突破5000例，非首都圈地區加總也首次突破9000例。

重症及病歿人數尚未出現增勢，今天凌晨零時的重症患者數較前一天同時減少4例至274例，病歿人數增加25例，累計6812例，死亡率降至0.75%。（編輯：林憬屏）1110203

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