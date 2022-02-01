韓國單日確診續創新高 1.1萬人份口服藥追加運抵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

韓國政府向美國輝瑞大藥廠購買的COVID-19口服藥1日追加1.1萬人份運抵仁川機場。（疾病管理廳提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國單日確診數在春節連假期間仍續創新高，截至今天凌晨零時，新增1萬8343例，居家治療人數也逼近十萬大關；韓國政府向美國輝瑞大藥廠購買的COVID-19口服藥今天追加1.1萬人份運抵仁川機場。

韓國中央防疫對策本部統計，1月31日境內共新增1萬8123例社區感染、220例境外感染移入案例，確診率達到9.3%最高紀錄；其中非首都圈地區社區感染案例首次突破7000例，顯示疫情持續在各地擴散。

傳染力為Delta病毒兩倍以上的新種病毒Omicron在韓國新增案例中的檢出率上週達到8成，預期確診人數將繼續快速增加；重症及病歿人數目前尚未出現增勢，截至今天凌晨零時，重症患者為272例，病歿人數增加17例，累計6772例。

值得注意的是，採取居家治療的輕症或無症狀患者數來到8萬2860例，較前一天增加7151例，逼近現有管理機構量能上限。目前營運中的居家治療管理醫療機構共436所，共可管理10.2萬患者。

人口移動量大的春節連假後，韓國確診人數預期將大幅增加，防疫當局已預先調整3日起的防疫措施，將PCR檢測對象限縮至高齡及高風險族群，其餘民眾在快速篩檢或居家篩檢時出現陽性反應時才能進行PCR檢測。

原訂30日抵韓的1.1萬人份輝瑞口服藥因美國天候因素延至今天飛抵仁川機場，加上先前到貨數量，韓國目前已取得3.2萬人份口服藥。韓國政府與輝瑞及默沙東簽約購買共100.4萬人份口服藥。

今天到貨的口服藥中7成將提供全國藥局及生活治療中心，3成分配給有需求地區。

韓國當局先前希望藉由導入口服藥，降低重症及病歿人數，但因無法併用的藥物多、加上規範尚未明確化，截至1月27日，僅506人獲開處方。

中央防疫對策本部先前對55名患者進行問卷調查，其中8成表示服藥後症狀好轉，雖然部分患者出現味覺變化、腹瀉等症狀，但仍有96.4%受調者表示會推薦其他確診者使用口服藥。（編輯：黃自強）1110201