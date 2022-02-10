玄彬孫藝珍宣布結婚喜訊 認愛僅13個月

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韓國知名演員玄彬（左）及孫藝珍（右）公開承認交往至今13個月，玄彬10日透過經紀公司宣布兩人即將結婚。（圖取自instagram.com/hyunbin_actor）

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國知名演員玄彬（現譯為炫彬）及孫藝珍（現譯為孫藝真）公開承認交往至今13個月，玄彬今天宣布兩人即將結婚，孫藝珍也在Instagram貼出一張迷你婚紗裙照片公布喜訊。

玄彬今天透過所屬經紀公司VAST娛樂的官方Instagram貼出手寫信，表示已「做出結婚的重大決定，將慎重揭開人生的第2幕」。

玄彬在信中寫到，他與總是能讓自己開心的她許下約定，要攜手共度未來的每一天，「就像我們一起在作品中演出的正赫與世理」，希望各界能為他們感到開心。

正赫與世理是玄彬與孫藝珍在戲劇「愛的迫降」中飾演的男女主角名字，當時兩人在戲裡戲外互動都相當甜蜜，不少劇迷都希望他們假戲真做。

孫藝珍除用韓、英雙語告訴粉絲這項喜訊外，也在Instagram上貼出一張迷你婚紗裙照片，害羞表示有了想共度一生的人，「就是你們想的那位」，並說光只是跟對方待在一起就會感到相當溫暖及可靠，展現對玄彬的依戀。

孫藝珍也對造就他們命運般相會的所有一切，以及始終給予她支持及祝福的粉絲表達感謝。

同為1982年出生的玄彬與孫藝珍因拍攝2018年電影「極智對決」相識，之後因興趣相近成為好友，雖一直出現兩人交往的傳聞，但都被否認，直到韓媒Dispatch去年元旦刊出報導後才承認戀情，經過約13個月就宣布結婚。（編輯：林憬屏）1110210

孫藝珍在Instagram貼出一張迷你婚紗裙照片公布喜訊。（圖取自instagram.com/yejinhand）