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首頁 / 娛樂

韓女星孫淡妃報喜訊 5月嫁前國手男友

2022/1/25 12:38
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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國影歌視三棲女星孫淡妃今天公開手寫信，宣布「有了想共度一生的對象」，親自向粉絲傳達5月將與前國手男友李奎爀結婚的消息。

韓國演員兼歌手、近年也活躍於綜藝節目的孫淡妃今天在社群網站上公開手寫信，表示「苦惱了很久，決定親自向大家傳達這項消息」。

她甜蜜的表示，將在5月與男友結婚，「跟他在一起的時候我能做自己，他總是能讓我笑？讓我知道幸福是什麼」；她也在信中對出道以來一直支持自己的粉絲表示感謝，承諾在婚後仍會認真持續活動。

孫淡妃所屬經紀公司H&娛樂隨後也發出聲明，表示孫淡妃將在5月13日在首爾某處舉行婚禮，但考量疫情，預定僅邀請少數親友出席。

38歲的孫淡妃與多次代表韓國出戰奧運的競速滑冰選手李奎爀去年12月公開戀情，兩人是在2011年節目拍攝時認識，因高爾夫等共同興趣成為好友，近期才發展為戀人關係。

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兩人公開戀情後，李奎爀被挖出過去曾涉嫌性侵日本女選手，以及涉入崔順實相關體育界利益輸送問題，不被網友看好；不過，孫淡妃今年元旦在社群網站上大方放閃，貼出與男友嘟嘴接吻的照片，兩人感情看來未受影響。

孫淡妃2007年以迷你專輯Cry Eye出道，曾發行「瘋了」、「星期六夜晚」等熱門歌曲，同時進行演員活動，近來活躍於電視綜藝中；現年43歲的李奎爀則是在韓國被視為競速滑冰傳說的運動員，曾6度參戰奧運，在2014年冬奧後宣布退役。（編輯：高照芬）1110125

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