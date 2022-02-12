更多編輯台推薦新聞：
越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地
生活

越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋
生活

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

香港4歲男童染疫猝逝 Ct值20

2022/2/12 17:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）香港一名4歲男童昨天凌晨被發現嘔吐後昏迷，經送醫搶救後不治。男童對COVID-19呈陽性反應，Ct值僅20，病毒含量高。他是香港爆發疫情以來首名染疫死亡的兒童，也是年紀最小的離世患者。

綜合香港01、星島日報報導，香港元朗大棠路南坑村翠景花園一名4歲男童，11日凌晨3時許被母親發現嘔吐後昏迷，拍叫也無反應。救護人員獲報到場後，發現該男童呼吸脈搏疲弱，施救後隨即送往博愛醫院，但抵達醫院後證實不治。據悉，男童並無慢性病史。

據報導，男童死後為他抽取的鼻咽分泌物對COVID-19呈陽性，Ct值為20，病毒量高。他9日開始發燒，11日凌晨曾嘔吐。

男童的鄰居Tony指出，翠景花園只有7幢屋，居民大多彼此相熟，村內的小朋友不時一起玩耍和騎單車等，而且沒戴口罩。他依稀記得，男童出事前幾天，仍在街上與其他小朋友玩耍，男童家外傭10日透露少主身體不適。

據報導，院方與衛生防護中心跟進情況，並進行感染控制追蹤，個案已轉交死因裁判官跟進。

衛生當局下午已把這名男童列為COVID-19死亡個案，交給死因庭跟進。他是香港首名染疫死亡的兒童，也是年紀最小的離世患者。

據報導，香港自疫情爆發以來，累計221名患者死亡，但絕大部分為老人，沒有兒童染病死亡個案。此前最年輕死者為一名39歲男子，也是首名染疫死者。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110212

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族