加拿大卡車邊境示威 杜魯道向拜登承諾速戰速決

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加拿大卡車司機為抗議政府的COVID-19疫苗強制接種令，堵住美加之間貿易要道已4天之久。（安納杜魯新聞社）

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（中央社溫莎/華盛頓11日綜合外電報導）加拿大卡車司機為抗議政府的COVID-19疫苗強制接種令，堵住美加之間貿易要道已4天之久。一名法官今天下令驅離，總理杜魯道也向美國總統拜登承諾會迅速終結這場危機。

加拿大卡車司機將數十輛車停放在加國安大略省溫莎市（Windsor）和美國底特律市（Detroit）之間的大使大橋（Ambassador Bridge）附近，法官的命令將讓溫莎市警方得以驅離他們。大使大橋是北美最繁忙的陸路過境點，也是底特律汽車製造商的重要供應鏈要道。

路透社報導，加國高等法院法官摩拉維茲（Geoffrey Morawetz）說，他的命令將於北美東部時間今晚7時（台灣時間12日上午8時）生效。杜魯道（Justin Trudeau）稍早對媒體表示，政府不排除採取任何行動。

福特汽車（Ford Motor Co）等汽車製造商已因這起事件而減產，官員採貨物運輸改道的方式試圖減少損失。安大略省今天宣布進入緊急狀態，法官也批准溫莎市當局的要求，希望阻止卡車司機繼續抗議。

但抗議群眾看來無意退卻。一名示威者打算和其他人一起待到防疫措施全部取消為止，她說：「加拿大應該是個自由的國度。當自由受到威脅，我們就必須挺身而出。」

加拿大卡車司機發起的「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，是為了抗議政府強制他們接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、否則就得隔離的規定。除了堵住大使大橋，他們也占領了首都渥太華政府建築周圍地區，並封鎖兩個較小的美國過境點。

影片來源：FRANCE 24 English

加拿大「自由車隊」行動近日逐漸擴散到法國、紐西蘭、澳洲和美國，美國國土安全部正努力確保預定於3月初在華府展開的類似抗議「不會干擾合法貿易」。

美國官員和企業領袖先前相繼呼籲加方採取行動平息示威，根據白宮聲明，拜登與杜魯道通電話時，也針對汽車工廠關閉及減產表達了關切。

聲明提到：「兩位元首都同意，妨礙兩國之間旅行和貿易的個人行為正嚴重地直接影響公民生活和生計。」

「總理（杜魯道）承諾迅速執法，總統（拜登）為他與其他加拿大政府機關採取行動以恢復與美橋梁通行而致上謝意。」

杜魯道告訴記者，他和拜登都認為堵路行動不能再繼續下去，「任何方案都有可能，因為這種違法行為必須結束，也終將結束」。

美國政府稍早呼籲加拿大動用聯邦權力來恢復大使大橋通行，但杜魯道的政府並未這麼做。杜魯道今天說，動用軍隊來因應示威不在政府認真考量範圍內。

加拿大抗議群眾1月底起集結在首都渥太華大規模示威，抗爭活動近日擴散到美加邊界口岸。圖為9日民眾在渥太華示威。（安納杜魯新聞社）

安大略省警方先前避免使用武力來驅離示威群眾，但如今當地首長也開始向抗議人士施壓，揚言罰款10萬加元（約新台幣220萬元）及最重一年有期徒刑。

隨著汽車產量不斷減少，美國第2大汽車製造商福特公司今天表示，俄亥俄州的組裝廠已暫時停工；通用汽車（GM）和豐田汽車（Toyota）也再度宣布減產。

加拿大汽車零組件業者麥格納國際公司（Magna International）今天宣告堵路行動已造成初步衝擊後，股價隨即下跌4.4%。

加拿大出口發展局（Export Development Canada）表示，除了汽車製造業的損失之外，3處被堵塞的美加過境點合占加拿大對美貿易額的33%，相當於每天6.16億美元。

英國資訊顧問業者馬基特公司（IHS Markit）在今天公布的報告中表示，大使大橋封閉，可能進一步導致原已緊縮的美國新車供給更加惡化，並促使新車價格持續上漲。

馬基特公司還指出，就算堵路行動終結，由於整條供應鏈都出現缺貨問題，也需要數週才能回到常軌。

美國密西根州占全國所有汽車產量近1/5，州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）告訴有線電視新聞網（CNN）：「加拿大政府必須盡其所能，安全迅速地解決問題。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110212