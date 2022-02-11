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加拿大卡車司機示威延燒 反疫苗活動蔓延歐洲紐西蘭[影]

2022/2/11 21:42（2/11 22:12 更新）
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若干加拿大卡車司機因反對疫苗強制接種令，引發法國反抗疫民眾跟進，準備於11日晚間在巴黎集結。圖為法國車隊集結。（美聯社）
若干加拿大卡車司機因反對疫苗強制接種令，引發法國反抗疫民眾跟進，準備於11日晚間在巴黎集結。圖為法國車隊集結。（美聯社）
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（中央社渥太華10日綜合外電報導）若干加拿大卡車司機因反對疫苗強制接種令，發起「自由車隊」抗議行動不僅波及美國，也引發紐西蘭、歐洲等地跟進，法國反抗疫民眾準備於11日晚間在巴黎集結。

反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制令的加拿大示威者近日癱瘓了首都渥太華部分地區，並堵住加國安大略省溫莎市和美國底特律市（Detroit）之間的大使大橋（Ambassador Bridge）。

大使大橋是北美最繁忙的過境點之一，也是底特律汽車製造商的重要供應路線，如今被阻斷，美加兩國官員都急於尋找替代道路，以避免經濟損失擴大。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在眾議院外對記者講話時再次表示，封鎖是「不可接受的」，並表示他正在與全國各地當局合作，以結束封鎖。

華盛頓也加大壓力，白宮表示，國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）「致電加拿大官員，敦促他們利用聯邦權力解決我們共同邊界的問題。」

影片來源：FRANCE 24

儘管杜魯道和華盛頓警告抗議活動構成經濟威脅，但受卡車司機運動啟發的集會在其他地方不斷出現，從紐西蘭到法國和比利時都有。

威靈頓（Wellington）10日的反疫苗抗議活動，警方在國會和示威者發生衝突，120多人被捕。

在法國，數千人受到加拿大卡車司機的啟發，計劃在11日晚間聚集在巴黎，其中一些人有意繼續前往布魯塞爾。

巴黎警方試圖阻止示威活動，警方說，他們將禁止所謂的「自由車隊」（Freedom Convoy），並阻止道路被封鎖，威脅將對示威者處以巨額罰款或監禁，而比利時當局則誓言採取類似行動。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110211

影片來源：FRANCE 24
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