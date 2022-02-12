泰國原訂4月對旅客收入境費 擬延後至少2個月

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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）泰國政府原訂今年4月開始對入境旅客加收300泰銖（約新台幣255元）的入境費，不過由於仍需要更多的準備時間，收取入境費的時間點可能將再往後延2個月。

泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩。國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）在去年1月通過觀光暨體育部提案對旅客徵收入境觀光費。

總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）1月12日明確提出實施的時間點，指出泰國政府將從今年4月開始對入境旅客加收每人300泰銖的入境費，費用將加在機票中；而由陸路入境的旅客要如何收這筆費用，相關單位仍在研究中。這筆費用將用在發展觀光景點和旅客的保險上。

政策一公佈後，觀光業和旅館業者表示贊成，但擔憂疫情尚未結束就收取入境費，恐怕對已經慘淡的旅遊業雪上加霜，呼籲政府應該延後實施這項政策。

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曼谷郵報（Bangkok Post）報導，原定4月收取入境費的計畫可能至少延後2個月，其中一個原因是負責收取這筆費用的工作可能落在航空公司身上，而航空公司要求3個月的準備期，觀光暨體育部也還在研擬如何對陸路入境的旅客收取這筆費用。

泰國政府預期今年的觀光收入將介於1.3兆到1.8兆泰銖之間，其中約8000億來自外國觀光客，如果今年的遊客主力仍是歐美遊客，預期會有500萬人次。（編輯：周永捷）1110212