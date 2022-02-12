SEVENTEEN圓佑確診 接觸者HOSHI行程中斷

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（中央社記者廖禹揚首爾12日電）韓國演藝圈疫情擴大，多個團體今天都傳出確診消息。韓國男團SEVENTEEN成員圓佑確診感染COVID-19，與唯一接觸過的成員HOSHI暫時宣布中斷行程。

SEVENTEEN所屬經紀公司PLEDIS今天公告，圓佑11日出現喉嚨痛及輕微發燒狀況，快篩結果為陽性，接受PCR檢測後今天上午收到確診通知。

公司表示，SEVENTEEN最近正值休假期間，成員各自回家，除HOSHI外都未與圓佑接觸，快篩結果皆為陰性，也未出現特殊症狀。

9日曾與圓佑接觸的HOSHI快篩結果雖為陰性，但保險起見仍接受PCR檢測，結果尚未出爐，禹圓佑兩人將暫時缺席團體行程。

男團T1419及BLANK2Y今天也都傳出確診消息，T1419成員Gunwoo與預計今天出道的BLANK2Y 4名成員英斌、兌祐、東赫、時宇（譯音）都在今天收到確診通知。（編輯：高照芬）1110212