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疫情13/300

染疫女兒帶孩子回新竹娘家 70多歲母親確診

2022/2/13 12:19（2/13 12:51 更新）
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新竹縣13日新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，為70多歲女性案19666，因與苗栗縣確診個案有接觸史遭匡列居家隔離，經PCR採檢為陽性確診。個案平時前往的菜園，竹縣防疫團隊已完成消毒作業。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月13日
新竹縣13日新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，為70多歲女性案19666，因與苗栗縣確診個案有接觸史遭匡列居家隔離，經PCR採檢為陽性確診。個案平時前往的菜園，竹縣防疫團隊已完成消毒作業。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月13日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）新竹縣政府衛生局公布新竹縣今天新增一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，為70多歲女性案19666，因與苗栗縣確診個案有接觸史遭匡列居家隔離，經PCR採檢為陽性確診。

新竹縣政府衛生局發布新聞稿表示，案19666為70多歲女性，已完成莫德納2劑接種，無症狀，CT值31.2，目前已收治醫院隔離治療，初步疫調匡列居家隔離4人、自主健康管理9人，這13人核酸檢測（PCR）結果均為陰性。

竹縣衛生局指出，苗栗縣確診者案19644為母親，案19641和19642分別為未滿10歲和未滿5歲的女兒，案19644曾在春節期間帶2名孩子返回新竹縣新埔鎮娘家居住和共餐，2月11日又帶2名孩子回新埔委託娘家照顧，母親和2名孩子確診後，住竹縣新埔孩子的外婆即案19666被匡列居隔，昨採檢陽性確診。

竹縣衛生局指出，經初步疫調，案19666生活規律，在2月12日前5天有公共活動史，固定於上午約9時至10時從自宅步行至自有農田種菜，均有戴口罩，周邊道路已完成環境消毒。（編輯：張銘坤）1110213

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