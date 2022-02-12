高雄砂石場員工疫調謊稱過年都在家 市府將開罰

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高雄市長陳其邁（中）12日下午表示，11日確診的砂石廠員工涉及疫調不實，市府將依法開罰。中央社記者曾以寧攝 111年2月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市今天沒有新增確診個案，市長陳其邁表示，跨縣市家族群聚經定序，檢出高雄港群聚病毒株，但仍在釐清可能感染源。另昨天確診的砂石廠員工涉及疫調不實將依法開罰。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，高雄今天沒有新增確診個案，並且根據中央流行疫情指揮中心定序發現，跨縣市家族與高雄港群聚是感染同一病毒株。但目前仍在透過電子足跡、疫調與血清學檢查，釐清相關可能接觸者和感染源。

陳其邁說，市府持續做確診個案疫調，發現高雄先前家族群聚感染與職場相關感染，都可以溯源到從中國返台的指標個案。

陳其邁並說，Omicron潛伏期僅3天，過年期間大家又沒有去看醫生，春節期間約有3波感染，在疫調上非常困難。他也強調，疫調是要幫助確認接觸過的親人朋友是否健康，提醒民眾相關都有法令規定，務必要遵守。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，昨天新增砂石場相關確診個案19584，疫調中自述春節期間因孩子還小都待在家裡，但經詳細疫調與整體疫情發展，發現他隱匿曾前往外縣市的足跡，衛生局將會依法開罰，相關規範和意見陳述還在進行中。

（指揮中心提供）

潘炤穎並公布先前確診者經疫調足跡，包括大社區7-11觀音門市、7-11大民門市、主幼商場楠梓店、全聯大社金龍店、夏一跳早餐、發陽企業社保養廠、中油福昇加油站、四海豆漿、杏一岡山店。

另外，依衛生局數據，昨天在岡山區和大樹區社區篩檢站採檢結果，分別篩檢1279人、1555人，都沒有確診個案；今、明2天再於岡山區巨輪路與通校路口（免下車）、和平公園廣場、河堤公園和大社老人文康活動中心等地方設社區篩檢站，呼籲民眾如果與確診者足跡重疊，務必到相關篩檢站進行篩檢。（編輯：孫承武）1110212

（高雄市政府提供）