高雄砂石場再增7例 跨縣市家族群聚序列與高雄港相符

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北12日電）國內今天增11例本土病例，有7例與高雄砂石場相關，燒進苗栗與台南，桃園市則新增1起家庭群聚，境外返台的父親是可能感染源；跨縣市家族群聚經定序，檢出高雄港群聚病毒株。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布，新增11例本土病例，其中7例與高雄砂石場群聚相關、1例與跨縣市家族群聚相關，另新增1例桃機清潔員確診、2例桃園家庭群聚。

陳時中表示，高雄砂石場新增7例個案分別住在台南與苗栗，有2例為家住台南的一對父子，父親在出現群聚疫情的砂石場工作，兒子則在高雄另一家砂石場工作。

另外，陳時中說，昨天確診的砂石場員工，過年期間曾到苗栗親友家中聚會，經採檢苗栗5名家人都確診，高雄砂石場群聚累計27人染疫。

跨縣市家族群聚共新增1例，陳時中說，這家5名姊妹當中有部分成員，過年期間曾到苗栗旅遊，一家餐飲店經實聯制通知足跡重疊者採檢，驗出1名同日用餐的台南民眾確診，這名個案Ct值30.5、無症狀，累計9人染疫。

值得注意的是，經最新病毒基因定序，這起跨縣市家族群聚的指標個案四姊（案19431），檢出Omicron變異株、序列與高雄港群聚一致。

跨縣市家族群聚的指標個案四姊（案19431），檢出Omicron序列與高雄港群聚一致。（指揮中心提供）

陳時中並指出，桃園新增的3例確診個案中，有1例為桃園機場清潔人員（案19645），這名個案先前曾被居家隔離，後來經定期採檢確診，Ct值38、代表病毒量相當低，研判可能是舊案。

陳時中說，另2例為桃園新發現的家庭群聚，感染源待釐清，經疫調，2名個案的爸爸是今天的境外移入病例案19592，曾在中國大陸接種3劑中國「智飛」疫苗，1月23日自中國返台，完成14天檢疫回家後3天，卻突然出現發燒、咳嗽症狀，2天後至桃園社區採檢站篩檢陽性，Ct值14、代表病毒量相當高，後來採檢2名女兒都染疫，妻子檢驗陰性。

陳時中指出，染疫爸爸目前暫列境外移入病例，將針對入住的防疫旅館進行疫調，釐清是否為防疫旅館內染疫，另外也將比對2名女兒的病毒基因定序，釐清感染源。（編輯：張芷瑄）1110212