高雄增13例 親友群聚源頭推測是男子入住防疫旅館被傳染

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高雄市11日新增13例COVID-19確診個案，其中一名自中國返台者推測在隔離期間遭高雄港相關個案傳染，再傳染給其他親友。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄11日電）高市府今天宣布新增13例確診個案，其中一名自中國返台者推測在隔離期間遭高雄港相關個案傳染，11名親友也在今天確診；另足跡涉及北中南家族則新增1人染疫。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，高雄市新增13例確診個案，其中與案19530相關親友、職場接觸者共新增12人染疫，另外1人則是足跡涉及北中南的家族成員，感染源仍不明。

陳其邁說明，案19530相關個案是由過年後一名小朋友發燒咳嗽就醫採檢確診，回頭追到相關親友家中，發現案19530過年前從中國回來，入住檢疫旅館期間，隔壁一名高雄港相關隔離者發病，判斷應為隔離期間遭傳染，且今天相關個案基因定序出爐，與高雄港為同一變異株。

陳其邁說，已召回同檢疫旅館工作人員與可能接觸住民採檢，都是陰性，但經調閱監視器，並沒有發現防疫旅館有違反防疫規則的行為。

陳其邁說，市府進行疫調會盡可能把感染源找出來，19530相關個案經過過年期間親友聚集，總共有3波感染；但確診者的職場接觸者與同住家人都已經大範圍匡列，目前已找到傳染源，就能斬斷整個社區傳播鏈，就比較能放心。

陳其邁也說，高雄港區疫情目前已告一段落；但是針對新增確診個案足跡，市府從昨天到今天也持續開設社區篩檢站，大樹區篩檢站昨天共篩檢1269人，無發現確診個案。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明個案關係表示，案19530自中國返台後，在1月23日結束隔離回家，傳染給同住家人（10日確診的案19434、19435），2人又傳播給工作砂石場的3名同事，又再造成其各自親友共8人染疫。

另外，針對足跡涉及北中南家族案，潘炤穎說，新增一名40多歲女性個案（案19521），有經常性的乾咳，症狀還需進一步確認，11日確診，Ct值27.6；還在釐清個案跟高雄市其他傳染鏈的關聯。

針對確診者足跡，潘炤穎說，足跡包括旗津天后宮、旗后觀光市場、岡山文賢市場、岡山辣匠總店、岡山全聯壽華店、大岡山生態園區、岡山中山夜市、麥當勞民族店、開飯川食堂左營店、岡山極鮮火鍋、MUCH主幼商場岡山店和楠梓店、高雄市綠色森林幼兒園、大社區果菜市場早餐攤販、全聯福利中心大社金龍店、丹丹漢堡大社店等。

會中有媒體提問，高雄市日前宣布各級學要禁止辦理跨縣市、跨校活動，但有高雄籍確診同學在台南某女中參加冬令營，並有8名高雄市同學遭匡列，潘炤穎說明，這名同學學籍是在台南學校，因此不構成違規參加集會。（編輯：謝雅竹）1110211

高雄親友群聚11日新增12例確診病例，其中包括3起家庭群聚，更燒進一處砂石場。（指揮中心提供）