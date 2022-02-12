嘉聯益病毒序列與桃機相同 疑移工跨廠接觸染疫

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北12日電）嘉聯益樹林廠日前爆發移工COVID-19群聚疫情，指揮中心今天表示，這起群聚檢出與桃機、亞旭相同病毒序列，可能是移工跨廠接觸染疫，但確切關聯性仍有待釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒，位於新北市嘉聯益樹林廠日前出現多名移工確診，目前雖未再新增確診個案，但感染源仍有待病毒基因定序後才能釐清。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，根據最新定序結果，嘉聯益樹林廠移工群聚有3例個案完成基因定序，與桃園機場、西堤、亞旭等群聚案的Omicron變異株序列一致。

羅一鈞說，目前看來，嘉聯益電子廠移工可能和亞旭電腦移工有跨廠接觸，並把病毒從桃園帶到樹林，但同樣病毒序列的還有新北市板橋的家庭群聚，其中確切關聯如何，還有待釐清。

另外，羅一鈞表示，今天也在跨縣市家族群聚個案中，檢出與高雄港群聚相同的病毒序列，此群聚案中的確診者大多分布在北高雄，是否有足跡相關或與高雄港個案有關，還要進一步釐清，但至少可確認感染源在南部的可能性比較大，並不是從北部把病毒帶到南部。

羅一鈞指出，目前北部疫情還是以桃機、錢都、西堤、亞旭一路發展的為主，南部則大多是高雄港的後續衍生。

指揮中心指揮官陳時中表示，國內最大2起群聚疫情，還是以桃機、高雄港衍生出來的為主，至於雙北房仲、礁溪長榮酒店等零星病例，都未見後續新增個案。（編輯：張芷瑄）1110212