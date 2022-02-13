台南確診父子檔 隔離期違規足跡增新營太子宮

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台南市12日公布的COVID-19確診個案父子檔，曾在居家隔離期間違規外出買魚皮湯，市府13日再公布，2人還曾到過新營太子宮，已完成清消。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南今天新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，是昨天公布的確診父子檔足跡重疊者，而父子2人曾在居家隔離期間外出，除了買魚皮湯，又新增新營太子宮足跡。

台南市長黃偉哲下午在市府防疫記者會中表示，今天新增2例個案無親友關係，Ct值都很高，代表在傳染力不強的感染初期就已隔離治療，2人與昨天公布的案19599診所足跡重疊，診所已被要求暫時停業，並匡列相關醫護人員及接觸者，足跡有重疊民眾可憑身分證領快篩試劑。

衛生局長許以霖表示，今天新增的案19655是安南區30多歲女性，Ct值39.8，8日至11日曾到過小北百貨台南安中店、安南區百達麵包坊、俗俗的賣生鮮超市文賢店、7-11集福門市、文賢路羊記羊肉，共計匡列22人。

許以霖指出，另一個案19656為安南區40多歲男性，Ct值38，8日至11日曾到過7-11安富門市、南市區漁會、北區萬伯鹹粥及安南區大牛牛肉湯，合計匡列25人。

許以霖說，昨天公布的案19599、案19600活動足跡，除了先前公布2人曾在11日接獲居家隔離通知後外出購買餐點外，還在11日中午11時40分左右自行開車到新營太子宮拜拜，因違反防疫規定，2人當天擅離時間近2小時，各裁罰新台幣20萬元。

許以霖指出，近日有民眾質疑案19600活動足跡，但市府進行疫調除了根據確診者口述，也透過手機定位、交通工具等科學方式，依據案19600的手機定位，的確曾於10日晚間前往安南區的十二佃夜市所在地點，呼籲與確診者足跡重疊民眾進行自我健康監測。（編輯：陳仁華）1110213

（圖取自facebook.com/taiwanweicher）

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