台灣燈會安平燈區 年初一湧遊客逾40萬寫新高

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台灣燈會安平燈區3日啟燈後，於9日除夕休展1天，昨天大年初一湧現參觀人潮，南市府統計單日參觀人次逾40萬創開展以來紀錄，預估今明兩天為人潮高峰，加派接駁車疏導。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿指出，「2024台灣燈會」安平燈區在大年初一湧現人潮，參觀人次突破40萬再創新高，搭乘接駁車人數也創下開幕以來最多，昨晚無人機、煙火加雷射及燈光秀三合一空中展演登場時人潮最多，接下來連續3天還有精彩空中展演。

黃偉哲表示，昨晚演出尚未曝光過的表演曲目，以府城詩畫為主題，故事焦點為台南獨特文化底蘊，藉由古老廟宇等場景，呈現豐富文化生態及交響樂般多樣風貌，接下來場次將由已登場過的3個部曲依序輪番演出，還沒有欣賞過民眾要把握機會。

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台南市政府提供資料指出，昨天人潮創下開展以來紀錄，預估今、明兩天進入參觀人潮最高峰，市府交通局已規劃增加接駁車輛班次，包含低地板接駁車以便利娃娃車、輪椅族，民眾可多利用燈會免費接駁車與大眾運具，自行開車、騎車前往者務必遵守交管引導，避免交通壅塞。

黃偉哲表示，台灣燈會安平燈區是「台南400」活動起手式，接下來還有元宵節起登場的「高鐵燈區」，以及「台灣國際蘭展」、「世界蘭花會議」等活動，迎接全國民眾到台南走春。（編輯：陳仁華）1130211