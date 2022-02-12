台南確診父子居家隔離期到魚皮湯店消費 各罰20萬元

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台南COVID-19確診病例案19599及案19600父子2人在居家隔離期間到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯消費，衛生局決定依法各裁罰新台幣20萬元。（圖取自facebook.com/HealthTainan）

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市今天新增3例COVID-19確診病例，其中案19599及案19600父子2人在居家隔離期間到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯消費，衛生局決定依法各裁罰新台幣20萬元。

台南市政府今天下午5時許發布新聞稿指出，台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案19599及案19600，11日違反防疫規定外出，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條特別條例第15條第1項，兩人各裁罰20萬元。

衛生局調查，依案19600手機定位，10日曾前往安南區十二佃夜市，衛生局提醒足跡重疊者至安南區衛生所領取居家快篩試劑，落實自我健康監測。

衛生局疫調顯示，案19599及案19600是父子，其中60多歲的案19600是高雄砂石場員工、案19524的接觸者，未接種疫苗，也無症狀，2月4日曾自行騎車到診所，7日至9日在砂石場工作，10日騎車到台南市十二佃夜市，11日騎車到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯，因案19524而於10日被匡列採檢，11日確診。

30多歲的案19599是案19600的同住兒子，已接種2劑疫苗，無症狀，因案19600而在10日被匡列採檢，11日確診；案19599在4日至9日間曾騎車到台南市安南區朝興宮前廟口旺來炒飯、本原街協明號雜貨店及水精靈飲料、公學路4段258炒飯及興茶站飲料、長溪路3段岡山羊肉店等，8日曾騎車到診所，11日騎車到海佃路1段老鄭魚皮湯。（編輯：郭諭儒）1110212

（圖取自facebook.com/HealthTainan）

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