更多編輯台推薦新聞：
越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地
生活

越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋
生活

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／美國促公民撤離烏克蘭、福島食品解禁...
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情13/300

台南確診父子居家隔離期到魚皮湯店消費 各罰20萬元

2022/2/12 18:25（2/12 18:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南COVID-19確診病例案19599及案19600父子2人在居家隔離期間到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯消費，衛生局決定依法各裁罰新台幣20萬元。（圖取自facebook.com/HealthTainan）
台南COVID-19確診病例案19599及案19600父子2人在居家隔離期間到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯消費，衛生局決定依法各裁罰新台幣20萬元。（圖取自facebook.com/HealthTainan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市今天新增3例COVID-19確診病例，其中案19599及案19600父子2人在居家隔離期間到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯消費，衛生局決定依法各裁罰新台幣20萬元。

台南市政府今天下午5時許發布新聞稿指出，台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案19599及案19600，11日違反防疫規定外出，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條特別條例第15條第1項，兩人各裁罰20萬元。

衛生局調查，依案19600手機定位，10日曾前往安南區十二佃夜市，衛生局提醒足跡重疊者至安南區衛生所領取居家快篩試劑，落實自我健康監測。

衛生局疫調顯示，案19599及案19600是父子，其中60多歲的案19600是高雄砂石場員工、案19524的接觸者，未接種疫苗，也無症狀，2月4日曾自行騎車到診所，7日至9日在砂石場工作，10日騎車到台南市十二佃夜市，11日騎車到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯，因案19524而於10日被匡列採檢，11日確診。

30多歲的案19599是案19600的同住兒子，已接種2劑疫苗，無症狀，因案19600而在10日被匡列採檢，11日確診；案19599在4日至9日間曾騎車到台南市安南區朝興宮前廟口旺來炒飯、本原街協明號雜貨店及水精靈飲料、公學路4段258炒飯及興茶站飲料、長溪路3段岡山羊肉店等，8日曾騎車到診所，11日騎車到海佃路1段老鄭魚皮湯。（編輯：郭諭儒）1110212

（圖取自facebook.com/HealthTainan）
（圖取自facebook.com/HealthTainan）
（圖取自facebook.com/HealthTainan）
（圖取自facebook.com/HealthTainan）
（圖取自facebook.com/HealthTainan）
（圖取自facebook.com/HealthTainan）
延伸閱讀
高雄砂石場員工疫調謊稱過年都在家 市府將開罰高雄砂石場及桃園家庭群聚源頭 研判皆可能防疫旅館內感染高雄砂石場再增7例 跨縣市家族群聚序列與高雄港相符
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀