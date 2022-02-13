新北設計師確診 足跡跨雙北捷運、搭客運到台中

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新北市13日新增1本土個案，市長侯友宜（圖）表示，個案為設計師，春節期間返回高雄，回到新北後因工作因素曾搭乘捷運及客運往來台北及台中，相關城市已進行疫調及匡列，感染源仍待釐清。中央社記者王鴻國攝 111年2月13日

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市1名室內設計師確診，他疑是春節返高雄染疫，感染源仍待釐清；個案返回新北後，曾搭捷運及國光客運往來台北、台中拜訪客戶，相關地區已進行疫調及匡列。

新北市長侯友宜今天下午召開新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後記者會指出，今天新北市新增7例確診，1例本土確診個案在過年期間返回高雄出現不適症狀，採檢陽性；嘉聯益電子廠集中隔離的外籍移工3例陰轉陽：高雄砂石廠家人染疫延伸的3例小朋友居家隔離採檢陽性。

侯友宜表示，案19665為30多歲男性是室內設計師，已接種2劑COVID-19疫苗，1月30日過年期間返回高雄老家，2月5日返回新北居住地；12日出現喉嚨痛症狀到醫院採檢，核酸檢測（PCR）陽性、Ct值16，收治專責病房治療。

新北市衛生局指出，這名居住新店區的設計師可能在高雄染疫，感染源仍待基因定序後才能確定。他因工作需求會移動到台北、台中等外縣市，目前匡列接觸者居住新北共6人居家隔離，均已安排採檢。

新北市政府也公布設計師的足跡，他曾於8日到9日以及11日搭乘捷運往來雙北、搭國光客運到台中，新北市衛生局長陳潤秋表示，相關地區已展開疫調及匡列工作。（編輯：戴光育）1110213