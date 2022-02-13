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疫情12/300

新北設計師曾赴台中拜訪客戶 匡列5人採檢

2022/2/13 18:38（2/13 19:23 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）新北市一名室內設計師確診，曾於2月11日搭乘國光客運至台中水湳轉運站，下車後騎機車拜訪客戶，台中市衛生局匡列5名相關人，安排PCR採檢，相關足跡點清消完畢。

衛生局今天下午接獲通知COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案19665，在2月11日有台中市活動史，立刻展開疫調並清消足跡點。

衛生局發布新聞稿表示，個案在2月11日上午9時，搭乘國光號1826線由台北轉運站至台中水湳轉運站，下車後騎機車前往拜訪客戶，同日下午4時，由水湳轉運站搭乘1826線返回北部，無其他公共足跡。

目前匡列相關工作人員及客戶計5人，安排PCR採檢中，相關足跡點清消完畢。

衛生局表示，個案陳述除國光客運水湳站外，無台中其他公共場域足跡，為求謹慎已積極調閱手機軌跡；2月14日、15日在中國醫藥大學附設醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊的民眾前往篩檢，市府將持續堅守防疫，全面防堵疫情。（編輯：陳仁華）1110213

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