高雄零確診 陳其邁籲第3劑疫苗要打好打滿

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄市長陳其邁指出，高雄今天無新增COVID-19確診個案，近日社區篩檢也無陽性。若想恢復正常生活，疫苗一定要打到第3劑、打好打滿，第3劑覆蓋率達50%才有可能集體免疫。

陳其邁今天在高雄市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會表示，今天高雄市沒有新增確診個案。

他說，國內這一波由Omicron變異株引發疫情，平均約10個確診者中有4個不知道自己染疫，但這些無症狀帶原者就會成為社區裡的隱形傳播者，所以市府積極疫調匡列隔離、把可能的無症狀帶原者找出來，並持續設立社區篩檢站，避免社區傳播。

高雄市政府近日在大樹、岡山、大社進行社區篩檢，陳其邁表示，9日到12日在大樹區共篩檢1988人，10日到12日在岡山區共篩5341人，12日在大社區篩294人，都沒有陽性個案。

他指出，今、明2天也持續在岡山區巨輪路與通校路口（免下車）、和平公園廣場、河堤公園及大社區老人文康活動中心設篩檢站。在各診所上呼吸道症狀監測採檢部分，高雄維持平均每天約有1000到1200人快篩。

他鼓勵民眾，若有呼吸道症狀，應到診所就醫、向醫師領取快篩試劑，若是感染COVID-19，在有症狀的情況下，用快篩就可以驗出來。

陳其邁說，如果民眾想要恢復正常生活，疫苗一定要打到第3劑、打好打滿，第3劑疫苗達到50%的覆蓋率，才能達到集體免疫。

他並引用以色列研究表示，接種第3劑疫苗可以大幅降低家庭內傳播，對於家中的小孩也會有保護，感染力和重症比例也會降低很多。

針對新北市確診感染源待釐清的設計師在過年期間曾於高雄活動，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎指出，目前正進行相關疫調、匡列作業，也會持續與新北市政府共同合作釐清整體足跡。

會中媒體提問，有民眾反映只是確診者的第2圈接觸者，卻遭高雄市政府疫調匡列進行隔離。

對此，潘炤穎說明，因應傳染力極強的Omicron變異株，疫調時會直接匡列到第2圈接觸者，但接觸者採檢陰性，就會通知解除隔離；並且針對不同的時間地點、實聯制落實度、餐飲空間是否有共用吧台、座位排列方式等情況，都會不同的匡列方式。（編輯：戴光育）1110213