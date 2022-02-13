氣旋多維肆虐紐西蘭 擋不住反疫苗人士抗議決心

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（中央社威靈頓13日綜合外電報導）氣旋多維（Dovi）今天在紐西蘭引發停電、泥流與人員撤離，但不管是風災或美國歌壇老將巴瑞曼尼洛的音樂，都擋不住反疫苗人士在國會大樓外紮營抗議的決心。

當局播放巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）的歌曲，準備展開驅離行動，但這群受到加拿大「自由車隊」（Freedom Convoy）卡車司機抗議行動啟發的示威者，反而在泥濘中手舞足蹈起來。

英國知名歌手詹姆仕布朗特（James Blunt）曾半開玩笑說要居中幫忙，但這場在紐國首都威靈頓的抗議已進入第6天，絲毫無停歇跡象。

紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）告訴紐西蘭電視台（Television New Zealand），這場抗議有「可悲的元素」。

他說：「每個紐西蘭人都有權進行和平抗爭，但問題是他們已經太超過。」

「我確實發現這些抗議的口號十分讓人不安…有可悲的元素在裡面，有陰謀論元素，讓民眾身陷其中。」

一如在加拿大首都渥太華示威的卡車司機，紐西蘭抗議群眾也反對政府實施嚴格的防疫規範，要求停止強制民眾接種疫苗。

警方10日展開行動逮捕122人，設法結束靜坐抗議，反而強化了他們的決心。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110213