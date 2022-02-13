中部以北晚間起防大雨 3000公尺高山有望降雪

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局說，今晚起鋒面影響，到明天白天雨勢明顯，中部以北、東北部可能有大雨，其他地區為短暫陣雨；中部以北、東北部明天低溫約攝氏12至14度，3000公尺以上高山可望降雪。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今晚至明晨鋒面影響，是雨勢最明顯的時候，中部以北、東北部陸續有陣雨，且有局部大雨發生，其他地區也會有短暫陣雨。

林定宜指出，明天白天鋒面通過，雨勢趨緩、愈晚愈少；迎風面北部、東北部及中南部山區會有局部短暫陣雨，其他地區有局部短暫雨或多雲。

林定宜說，明天受東北季風增強或大陸冷氣團影響，天氣會明顯轉涼，預計中部以北、東北部低溫約12至14度，其他地區15、16度；高溫部分，北部、東北部約16、17度，中部及東部約18、19度，東南部和南部則是21、22度。

林定宜提到，若水氣和溫度能配合，不排除今晚到明晨3000公尺以上高山有降雪機會。

林定宜提醒，今晚起台南以北、東半部、恆春半島等沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖會有8至9級強陣風；明天基隆北海岸、東半部、恆春半島等地區有長浪；接著在16、17日中南部有霧或低雲，影響能見度。

林定宜表示，15、16日皆受東北季風及大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣偏涼，其他地早晚偏涼；水氣主要在迎風面的北部、東半部，有局部短暫雨，中部山區則是零星短暫雨。

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林定宜說，預計17日冷空氣減弱，清晨偏涼、白天氣溫回升，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，這一天也是未來一週天氣相對好的一天。

林定宜提到，預計18日華南雲雨區東移，水氣增多，中部以北、東半部、南部山區會有局部短暫雨；19日又有冷空氣南下，強度可能較明天更強，溫度會更低，中部以北、東半部及南部山區可能有局部短暫雨。（編輯：管中維）1110213