東京恐降警報級大雪 官方籲警戒交通衝擊

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本關東甲信地方今天傍晚到14日上午將降雪，甚至可能出現「警報級大雪」，氣象廳及國土交通省分別發布緊急公告，提醒民眾應警戒大雪可能對14日上班上學帶來交通衝擊。

日本富士新聞網報導，由於14日是日本連假結束後的上班日，氣象廳及國土交通省透過緊急公告，提醒民眾必須對大雪可能為首都圈交通帶來衝擊預做準備。

氣象廳表示，關東甲信地方等地可能從今天傍晚到14日上午降下大雪；平地降雪可能多於上次在10日到11日間的降雪，東京都23區部分地區甚至可能降下積雪達8公分的雪量。

如果屆時氣溫比預測來得更低或降水量來得更多時，包括東京都23區在內有可能出現「警報級大雪」。

日本首都圈只要少許積雪就會對高速公路及鐵道等交通造成影響；降雪造成的路面結凍除了可能發生車輛打滑事故，行人也可能因此摔傷。

氣象廳呼籲，14日上午民眾因通勤及通學等外出前，應先掌握最新氣象及交通資訊，並提前出門預留充裕行動時間。

關東甲信地方本月10日到11日降雪時，部分車輛因未加掛雪鏈卡在雪中或發生事故，國土交通省今天呼籲，盡量避免不必要及不緊急的外出，如果逼不得已一定得開車出門時，切記要把輪胎換成雪胎或加掛雪鏈。

另外，大卡車等商用車輛若因未加掛雪鏈發生卡在雪中造成後方車流動彈不得，相關單位將視狀況祭出行政處分。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110213