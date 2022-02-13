吳德榮：午後轉有雨 14日清晨低溫探11度

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮表示，今天上午大致多雲時晴，下午起中部以北轉有雨，南部山區也有局部短暫雨；今晚鋒面到，雨勢加大，北台灣氣溫驟降，14日清晨本島平地最低氣溫下探11度。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉、南投縣中寮鄉攝氏14度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午各地大致多雲時晴，西半部有局部霧，北台灣舒適、中南部微熱；下午鋒前雲系抵達，中部以北轉有雨，南部山區亦轉有局部短暫雨；晚間起鋒面到，雨勢加大，北台灣氣溫驟降。

吳德榮指出，明天至15日清晨，強冷空氣影響，各地轉冷，輻射冷卻加成，明晚、15日清晨本島平地最低氣溫下探11度，「乍暖還寒」注意調適；明天下午起鋒面逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，15日白天起至16日氣溫緩慢回升；15日西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨，16日大台北亦有局部短暫雨；17日轉東南風，西半部多雲時晴易有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天起氣溫回升、日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，18日鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；18日晚間鋒面抵達、明顯降雨；19日強冷空氣南下，天氣轉冷。強度較前波強，但為期末模擬，各國模式皆在調整中，有待後續觀察。（編輯：張雅淨）1110213