鋒面13日報到 午後全台有雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）中央氣象局今天表示，明天受到鋒面影響，中午過後就會慢慢轉為全台有雨的天氣型態，中部以北跟東北部晚上也容易出現較大雨勢，14日冷空氣報到，預估15日清晨下探攝氏13度。

中央氣象局預報員趙竑說，明天起天氣受到鋒面影響，中午過後就會慢慢轉為全台有雨的天氣型態，尤其中部以北跟東北部的雨勢明顯，晚上也容易出現較大雨勢。

趙竑說，鋒面通過後，緊接而來的是冷空氣南下，這波冷空氣的強度為東北季風或大陸冷氣團，水氣則是逐漸減少，雨區也會逐日縮小，17日後冷空氣減弱，氣溫逐步回升，除了基隆北海岸會有局部短暫雨外，其他地區都是多雲到晴的天氣。

趙竑表示，18日華南雲雨區東移，屆時雨區擴大，19日東北風影響，不僅會下雨，溫度也會開始下降。

溫度部分，趙竑說，明天白天高溫北台灣約21度到23度，14日受到冷空氣影響會逐漸降溫，預估最冷時間點為15日清晨，各地約13度到14度左右，空曠及沿海地區可能會再低個1到2度。

趙竑表示，白天高溫也只有15度到16度，要到17日才會明顯感受到溫度回升。（編輯：張芷瑄）1110212