暗示香港嘗試與病毒共存 紅三代：動態清零已不可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）香港疫情未受控，中國知名部落客「兔主席」日前撰文，指香港不具備「動態清零」的能力，港抗疫政策左右搖擺，陷入「不死不活」的狀態，建議中央政府讓香港「嘗試一下不同的防疫模式」。

中國知名部落客「兔主席」原名任意，是「紅三代」，他的祖父任仲夷是中共改革派官員，曾擔任廣東省委書記。

任意畢業於美國哈佛大學甘迺迪政府學院，曾是哈佛大學費正清中國研究中心前主任傅高義（Ezra Vogel）的研究助理。香港「反送中」期間，任意以「兔主席」的網名撰寫大量評論，頗受中國網友歡迎。據他指，他的部份文章被當作官方的「內參」（內部參考）。

任意日前以「兔主席」名義撰文評論有關香港第5波疫情。文章指出，中國官媒人民日報此前強調香港必須落實動態清零，初衷是好的，但香港缺乏必要的政治、社會、文化及公共管理的基礎，不能像中國大陸一樣採取多重政策及技術手段落實「動態清零」。

文章指出，最重要是香港統治精英的內心深處，認為「作為高等華人，要率先引入西方的高等模式」，參照西方用疫苗加上自然感染，最終「與病毒共存」的「躺平」模式，很快可以與西方國家通關。

文章強調，香港精英一開始知道香港不具備「動態清零」的能力，此前能「清零」一定程度上是靠運氣；此輪要實現這個不能否定的目標，他們只能機會主義地「走一步、看一步」，希望疫情自然消退，不需在「中國模式」與「其他模式」之間做艱難的「二選一」。

文章狠批，最差的不是選「中國模式」還是「其他模式」，而是在「動態清零」和「躺平」之間左右搖擺，兩頭都不靠；而香港也正處於這種最惡劣及最尷尬的情況，既沒有能力完成「動態清零」，又不敢真的奉行與病毒共存的「躺平」策略，結果就是「不死不活」的狀態，既付出了嘗試動態清零的代價，但沒有享受到真正動態清零所帶來的好處，不能與中國大陸或歐美大循環。

文章認為，與其要求香港「動態清零」，不如讓香港自己選擇及承擔後果。文章預期中央不可能直接介入香港的抗疫，最多只有在香港求援時，提供人力物資支持；中央可能認為香港不可能達成「動態清零」，及會以各種形式「陽奉陰違」。這樣北京倒不如與港府保持「距離」，由香港參照西方「躺平」。

文章強調，如果中國大陸未來要遵循國際實踐，為放棄「動態清零」做準備，香港反而可以是借鑒的「試點」和「小白鼠」。不過若香港選擇「躺平」，「要與內地通關，就只能等到內地系統性調整COVID-19防疫政策之日。」

全國港澳研究會理事田飛龍日前撰文也指出，香港的「AO黨們」（政務官）並未真心實意按照「動態清零」的原則和機制嚴格執行，而是敷衍了事，無心無力，最終令疫情攻破防線。政務官背後有著西方「與病毒共存」的強大參照，是所謂西方民主世界的防疫模式和標準。

田飛龍回應「兔主席」的文章時指出，抗疫路線重置的代價，不止是人命，還包括香港制度與社會轉型及融入停滯的長遠部份。香港抗疫是大政治，是考驗香港真正的自治能力和承擔「一國兩制」戰略轉型重任的能力，也是對香港制度與國家制度互動性及其融合前景的重大測試。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110213