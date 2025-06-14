嘉義市府首位鄒族一級主管 機要專員陞任智科處長

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（中央社記者姜宜菁嘉義市14日電）嘉義市智慧科技處長前處長郭軒志今年3月因故請辭，懸缺由副處長曾江評代理，嘉義市長黃敏惠今天公布，機要專員楊張建南陞任智科處長，為市府首位鄒族一級主管。

黃敏惠今天在嘉義市政府員工運動會中宣布，智慧科技處長由楊張建南接任。人事令16日生效。

黃敏惠致詞時說，感謝曾江評代理期間的認真努力；智科處轄管業務眾多，包含資訊、管考及青年事務，期待未來跨局處合作，推動市務向前。

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嘉義市府表示，8年級生的楊張建南為阿里山達邦鄒族人，畢業於世新大學口語傳播學系。就讀輔仁高中期間參與夢想之鄒，曾積極帶領居住於阿里山的國中小學生參與壯遊活動，接觸科技、探索學習，期盼透過學習體驗豐富孩子的視野。

嘉義市府指出，楊張建南大學畢業後返鄉，在2018年進入市府服務，投身地方事務，歷經多項市政推動工作，累積豐富實務經驗，目前為市長室機要專員。（編輯：方沛清）1140614