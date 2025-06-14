活化嘉市東門派出所 轉型文學館走入生活

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（中央社記者姜宜菁嘉義市14日電）擁有百年歷史的東門派出所今天開箱，正式命名為「嘉義文學館：東門町1923」，開幕首展〈文學東市場：這次，我們交易的是詩〉，讓文學走進市場，也讓嘉義日常成為文學。

嘉義市長黃敏惠表示，文學是嘉義本就深植的根，從林臥雲、張李德和、賴雨若等前輩，到中生代的渡也、林央敏及李弦，再到年輕一代的鄭順聰、下港女子、劉子新等人，嘉義的文學從日治時期走到當代，始終以不同形式，記錄、思索、書寫這塊土地的身世與溫度。

黃敏惠認為，嘉義文學館的成立是座城市文化發展的重要時刻，它不只是一棟空間的啟用，更是對嘉義文學長年累積的正式回應與致敬。

嘉義市文化局長謝育哲表示，嘉義文學館承載過去的歷史記憶，成為當下探索的場域，是嘉義市的文學據點。首檔展覽「嘉義東市場」希望讓大家感受到文學其實離我們並不遙遠，而是可以對話、交流。

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文化局說明，民眾可在誠實商店中以創作賦值的「詩幣」交換描寫嘉義飲食的特色「詩籤」，體驗詩與詩的等價交換。展區亦展出嘉義文學作品中「從產地到餐桌」的飲食描寫，並由作家與在地創意人朗讀詩句，讓人透過耳機細聽文字中的滋味。

策展人黃銘彰表示，「文學東市場：這次，我們交易的是詩」（This Time, We Trade in Literature）除在嘉義文學館主展區之外，設有衛星展區於嘉義市政府文化局圖書館，精選多位與嘉義深有淵源的作家作品，節錄其詩作、散文、小說等作品中描述嘉義飲食的字句，邀請民眾用輕盈、趣味的方式親近文學，特別製作學習單讓學生可以觀展過程中認識歷史文化及嘉義文學。（編輯：李亨山）1140614