板橋林家開啟接班新篇章 林知延接任華南金副董事長

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（中央社記者張璦台北13日電）金融業陸續啟動接班計畫，華南金控董事會今天通過推選林知延為新任副董事長，原任副董事長林明成卸任，象徵板橋林家正式開啟新世代接班篇章。

泛公股金控之一的華南金今年改選董事，華南金民股大家長、原副董事長林明成並未在提名名單，外界解讀他將正式退休，交棒給長子林知延。今天股東常會完成改選，林知延順利連任董事，隨後董事會通過推選林知延為新任副董事長，並舉行新、卸任副董事長交接典禮，由華南金董事長陳芬蘭擔任監交人。

華南金表示，林明成自民國58年進入華南銀行，歷任董事、常務董事、副董事長，90年至104年擔任華南銀行董事長，90年至99年同時擔任華南金控董事長，99年起擔任華南金控副董事長，迄今帶領華南金融集團已屆56年，期間以信賴、熱忱、創新的經營理念與員工共同打拚。

華南金指出，林明成於90年底推動華南銀行與永昌綜合證券公司以換股方式，成立國內首家金融控股公司。為永續經營及強化市場競爭力，95年實施華南銀行組織改造，擘劃出三引擎的獲利架構，並導入國際金融機構最新風險管理的實務做法，建立風險管理內部規章及機制與國際接軌，讓華南銀行獲利表現逐年穩健成長。

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華南金進一步表示，林知延在美國哈佛大學經濟系畢業後，攻讀英國倫敦政經學院房地產經濟、財務碩士，89年起擔任華南銀行董事，90年起兼任華南金控董事，104年起擔任華南銀行副董事長，曾任職水星資產管理顧問公司基金經理人，曾擔任台灣金融分析專業人員協會（CFA Society Taiwan）理事長、台灣不動產投資協會（Taiwan CCIM Association）理事長，也是現任台灣理財顧問認證協會（Financial Planning Association of Taiwan）理事長。

華南金指出，林知延擔任上述三大協會的理事長期間，分別積極推廣特許財務分析師（CFA）、國際認證不動產投資師（CCIM）、國際認證高級理財規劃顧問（CFP）等國際性證照；林知延也鼓勵員工提升專業能力，積極考取國際性證照。其中，華南銀行CFP總有效持證人數稱冠公股銀行，為客戶提供最高品質的財務規劃，打造更具競爭力的金融服務。（編輯：張良知）1140613