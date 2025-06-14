湖南通報醫生墜樓事件 否認死者遭迫害與器官買賣

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（中央社台北14日電）中國湖南實習醫生羅帥宇去年墜樓身亡，家屬事後在其電腦發現疑似醫療腐敗檢舉資料。該事件在中國社群上引發輿論沸騰後，官方調查組昨晚發出通報，維持羅帥宇自殺的認定，全盤否認家屬反映的醫院買賣器官、死者因檢舉而遭迫害等問題。

28歲的湖南中南大學湘雅二醫院實習醫生羅帥宇在2024年5月8日墜樓身亡，當時他被警方認定為「自殺」，醫院要求家屬簽署「認定自殺」協議後歸還遺物。

家屬後來在死者電腦發現多筆疑似醫院有關非法行為的資料、錄音，其中包括與該院被調查嚴重違法的醫師劉翔峰有關的諸多醫療腐敗行為，如切除患者正常腸管、偽造絕症病例、故意把結石塞進病人體內，疑似還存在洗錢活動等。

去年10月，劉翔峰因故意傷害罪、受賄罪等被判刑17年。羅帥宇墜樓的時間點正是劉翔峰接受調查期間，羅帥宇父母認為，其子墜樓和檢舉劉翔峰有直接的關係。

湖南省衛健委、中南大學、長沙市公安局組成聯合調查組昨晚發出通報，維持羅帥宇自殺的認定，並指未收過羅帥宇的檢舉。

通報並指家屬提供的檢舉材料中有50份器官捐獻資料，這些事羅帥宇讀研究所期間因課業需要，從醫院相關部門複製保存，所有捐獻未發現違法違規行為。

至於家屬反映「羅帥宇因舉報劉翔峰而遭迫害」，通報稱，未查到羅帥宇與劉翔峰兩人同台手術的紀錄。

不過，針對醫院「透過研究生洗黑錢、分贓款」疑雲，通報也指出湘雅二醫院的確存在問題，指腎臟移植科違反醫院相關規定，將部分績效先發放至多名研究生帳戶，再轉至個別職工帳戶。羅帥宇近3年在讀期間，科室累計向其發放人民幣33萬3790元（約新台幣133.5萬元），其中29萬5260元分批次轉回科室前護士長，用於發放科室人員績效，剩餘3萬8530元為羅帥宇個人績效。

通報說，該行為反映出該科室在績效分配中存在管理不規範問題，已責令醫院整改，並對涉事科室主任、護士長等4人進行了嚴肅問責。

通報說，網傳羅帥宇過世前一天，向兩名同事發簡訊叮囑「如果我明天沒上班，就把電腦裡的文件交給紀委」，經核查是不實信息。

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通報還說，律師曾在去年10月底代表羅帥宇家屬向湘雅二醫院提出不合理的鉅額補償要求，醫院予以拒絕。

央視新聞官方微博昨天晚間發出這份4500字的調查通報，12小時內網友留言已經超過10萬則。眾多網友仍未對官方通報信服，認為調查了一年的事，為何現在在輿論壓力下這麼快就通報結果。也有網友評論，言論管控必然導致社會缺乏信任。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140614

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