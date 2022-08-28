湖南黑心醫師涉嚴重違法 中紀委指要查利益輸送

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（中央社台北28日電）湖南一名副主任醫師被指醫療行為涉嫌嚴重違法，中共中紀委國家監委網站今天刊文評論，稱不只要查醫師個人違反醫德的問題，更要查清有沒有監管失職、利益輸送的問題，盡快補上制度漏洞。

綜合新京報、新黃河app（應用程式）等媒體報導，中南大學湘雅二醫院副主任醫師劉翔峰遭網友檢舉「過度醫療」，頻繁對急診病人進行機器人手術，收取高價；不管患者有沒有病，或者病情較輕的情況下，只要指標有一點異常，就哄騙患者與親屬準備做手術；哄騙患者買保健品當藥品使用等。

中南大學湘雅二醫院18日通報，初步調查發現，劉翔峰在醫療過程中存在不規範行為，免去其湖南省創傷急救中心副主任職務，停止其處方權及手術權限。

據湖南衛健委網站26日發文指出，湖南省衛生健康委、中南大學19日成立聯合調查組，經初步調查，劉翔峰涉嫌嚴重違法；目前，劉翔峰正接受長沙市監察委員會監察調查。

中央紀委國家監委網站28日發表評論文章「堅決維護醫療領域風清氣正」，指公眾期待有關部門一查到底，不僅查清劉翔峰本人的問題，更要查清有沒有監管失職失責，利益輸送、合夥謀利的問題。嚴肅懲處挑戰醫德底線者、違法犯罪者，盡快有效補上制度漏洞。

文章說，倘若有個別醫生故意誇大病情，將病人視為斂財工具，「這不是救人而是害命，是對患者的身心傷害，是對人性的背棄，是對醫生這一職業的極大玷污，性質惡劣」。

文章質疑，劉翔峰有關問題的發生，「為什麼內部沒有早發現早解決？醫院內部管理、制度流程是不是有漏洞？監管部門的日常監督管理是不是有力、到位？」要從根本上解決問題，堅決避免「黑心醫生」出現。

據媒體公開報導，劉翔峰1974年8月出生，外科學博士，普外肝膽胰專科的副主任醫師，從事肝膽胰腺疾病外科的臨床、教學與科研工作有20年。

中南大學湘雅醫院歷來與北京協和醫院齊名，在中國醫學領域有不錯的聲望，這也是劉翔峰事件引人注意的背景。湘雅有3家醫院，涉事的湘雅二醫院就是其中一家。

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網友檢舉劉翔峰的不當行為包括，有患者沒確認患癌症就被切除了胰腺；要病人到指定醫院拔管，並準備高達人民幣1萬5000元（約新台幣6萬6000元）的拔管費，比正常的1000多元高出許多；他還被指控，使用其他病人的結石、血液，冒充是從自己手術病人身上取得，以此誤導家屬。

此外，不少患者被劉翔峰要求購買一盒90公克、售價約500元的蛋白粉，但這項名為唯源肽的產品，只是一種強化肽營養粉固體飲料。（編輯：張淑伶/李雅雯）1110828