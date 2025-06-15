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伊朗：以色列攻擊導致全球最大天然氣田生產部分暫停

2025/6/15 06:17
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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，以色列今天的攻擊導致全球最大天然氣田發生火災，部分生產被迫暫停。這也是以色列首次對伊朗油氣產業發動攻擊。

路透社報導，南帕爾斯（South Pars）天然氣田由伊朗與卡達共有，攻擊氣田代表衝突出現重大升級。儘管在攻擊首日，以色列並未對伊朗的石油和天然氣產業造成損害，但衝突已將13日的油價推高9%。

南帕爾斯氣田位於伊朗南部布什爾省（Bushehr）近海，占伊朗天然氣產量的大部分。伊朗是繼美國和俄羅斯之後全球第3大天然氣生產國。

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據報導，以國的攻擊在氣田引發火災，之後火災已被撲滅。塔斯尼姆通訊社稱，氣田第14期的4個裝置之一起火，導致1200萬立方公尺的天然氣暫停生產。

伊朗的天然氣年產量約2750億立方公尺，約占全球產量的6.5%。由於美國制裁導致伊朗天然氣無法出口，這些天然氣主要供國內消費。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1140615

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