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高雄女遭黑狗衝出咬傷 飼主被依過失傷害罪送辦

2025/6/14 12:48
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）吳姓女子騎車行經高雄市鳳山一處路口時，遭黑色犬隻衝出咬傷。警方今天表示，已通知楊姓飼主到案說明，全案依過失傷害罪函送台灣高雄地方檢察署偵辦，動保處也將依規定裁處。

網友在社群網站臉書（Facebook）爆料公社貼文表示，騎車行經小巷，突然有黑色大型土狗衝出來咬住腳，當場噴血，飼主拉狗回去後卻「當作沒這件事」，甚至稱沒錢、沒工作，「不然你告我」。

高雄市政府警察局鳳山分局說，經查案件發生在7日晚間，吳姓女子騎車行經鳳山區五甲一路，遭有人飼養的犬隻無故咬傷，造成左腳背受傷。

警方已通知楊姓飼主到案說明並函請雄檢偵辦，有關飼主違反動物保護法部分，報請相關單位處置。

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高雄動保處表示，已行文警察機關要求提供相關資料，後續將依動保法裁處。動保法規定，寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由7歲以上之人伴同，違者處新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

另外，如果查明犬隻無故咬傷人，犬隻將依動保法列為攻擊性犬隻，後續出入公共場所或公眾得出入場所將依規定由成年人伴同，並牽1.5公尺內繫繩及配戴透氣口罩等防護措施，違者處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1140614

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